Українські зірки на червоній доріжці розчулили несподіваним жестом (фото)

Українські зірки на червоній доріжці премії MUZVAR AWARDS 2024 привернули увагу до проблеми бездомних тварин і закликали кожного, хто має бажання і можливість, взяти песика з притулку у свою родину.

Про такий милий і щирий жест пише РБК-Україна (проєкт Styler), кореспонденти якого відвідали захід.

Так, на червоний хідник вийшли актори фільму “Песики” Ольга Сумська, Ірина Сопонару, Дмитро Сова, Даніл Повар та інші. Разом з ними з’явилися собаки із шелтеру Gostomel Shelter, де сьогодні перебувають понад 700 псів та котів.

Українські зірки на червоному хіднику MUZVAR AWARDS 2024 (фото: прес-служба фільму "Песики")

Мета акції - привернути увагу до проблеми безпритульних тварин і нагадати, що кожен пес заслуговує на люблячу родину.

"Ми хочемо показати, що собаки з притулку - це не проблема, а неймовірні друзі, які можуть стати частиною вашої родини. Вони здатні любити не менше, ніж породисті, і кожен із них має свою унікальну історію та характер", - сказала Сумська.

На зірковій доріжці з знаменитостями з’явилися:

Молода собачка Леді, яку покинули біля притулку у 2023 році. Зараз вона щаслива, здорова і мріє про дім.

Леді (фото: прес-служба фільму "Песики")

Доросла собака Верона, врятована військовими з Харківського напрямку. Після евакуації в жовтні цього року готова стати частиною родини.

Верона (фото: прес-служба фільму "Песики")

Спокійна та мудра собака Жужа, евакуйована з прифронтової території. Вона чекає на дім, де зможе жити в затишку та любові.

Жужа (фото: прес-служба фільму "Песики")

Врівноважений пес Будда, евакуйований із Сумської області. Він мріє знайти родину, яка подарує йому тепло та турботу.

Будда (фото: прес-служба фільму "Песики")

Маленька лагідна дівчинка Лалеля, яка розпочала своє життя на вулиці, а згодом була підкинута до притулку. Ідеальна невеличка собачка для квартири, яка стане чудовим другом для своєї нової родини.

Ольга Сумська з Лалеєю (фото: прес-служба фільму "Песики")

Піклування про тварин - одна з ключових тем у майбутньому романтичному комедійному фільмі "Песики". Під час знімання команда співпрацювала з притулком Gostomel Shelter, звідки взяли кількох чотирилапих акторів.

Перформанси на кшталт того, що відбувся на MUZVAR AWARDS 2024, є частиною ширшої ініціативи, яка заохочує брати тварин із притулків і тим самим допомагати переповненим шелтерам.

"Ми завжди раді підтримці великих медійних проєктів, адже це допомагає змінювати стереотипи про притулкових тварин. Сподіваємося, що завдяки цій акції хтось із наших собак знайде свій дім. На червоній доріжці були собаки, які наразі шукають родини", - розповіла власниця притулку Марі Вронська.

Марі Вронська (фото: прес-служба фільму “Песики”)

Додамо, що Gostomel Shelter - приватний шелтер, який забезпечує догляд і реабілітацію для собак та котів, що втратили домівки. Притулок власним досвідом доводить, що бездомні тварини можуть бути добрими й вірними друзями, які заслуговують на другий шанс.