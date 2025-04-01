Насміятися на весь рік: як святкують День сміху у різних країнах

День сміху - це інтернаціональне свято, яке люблять відзначати у багатьох країнах світу. Але у кожного народу є свої улюблені традиції жартів та розіграш у цей день.

1 квітня в Іспанії

Іспанці святкують День дурня не 1 квітня, а 28 грудня - це відоме як El Día de los Inocentes ("День невинних"). Однак за масштабами жартів він нічим не поступається іншим країнам. Головною подією стає театралізована "битва", коли нова "влада" в містах запроваджує абсурдні закони, які всі повинні виконувати.

Тих, хто не дотримується правил, штрафують, а гроші передають на благодійність. Найцікавіше починається тоді, коли в хід ідуть борошно, яйця, овочі й інші продукти, що стають "зброєю" жартівників.

1 квітня у Великій Британії та Шотландії

В Англії День дурня пов’язують із легендою про місто Готем, мешканці якого колись перехитрили короля, прикинувшись божевільними, щоб уникнути податків. У цей день розіграші тривають лише до полудня - після 12 години жарти вважаються невдалими й можуть принести нещастя. Тих, кого вдалося обдурити, називають April Fool ("квітневий дурень").

У Шотландії ж святкування триває два дні. Першого квітня жартують традиційно, а другого - влаштовують "День хвоста", коли всі розіграші пов’язані зі спиною та сідницями. Найпопулярніший жарт - підкласти на стілець пластмасові кнопки або приклеїти комусь на спину папірець.

1 квітня у Франції та Італії

У Франції здавна існує звичай приклеювати паперову рибу на спину нічого не підозрюючої людини. Жертва такого жарту стає "poisson d'Avril" - квітневою рибою. У магазинах продають шоколадних рибок, а телевізійні канали транслюють вигадані новини, які стають сенсацією.

В Італії традиція схожа: тут також прийнято клеїти паперові рибки на спини друзів та знайомих. За легендою, звичай з’явився завдяки жарту над рибалками, яким кинули в річку копчену рибу й оголосили її "уловом першого квітня". В обох країнах це веселе свято сприймається з легкістю й радістю.

Риба - головний символ 1 квітня (фото: travellizy.com)

1 квітня в Німеччині

У Німеччині свято відоме ще з XVII століття. Тут заведено "посилати когось у квітень" (in den April schicken), даючи абсурдні завдання, наприклад, купити "молоко голубки" чи знайти "зимові яблука". Тих, кого вдалося обдурити, називають Aprilnarr - квітневими дурнями.

Після вдалого розіграшу прийнято казати "April, April!" - своєрідний сигнал, що жарт вдався. Водночас німці дотримуються певної межі, щоб не образити людину, і часто запрошують жертву розіграшу на каву як знак примирення.

1 квітня у Фінляндії

У Фінляндії День сміху з’явився відносно недавно, але швидко набув популярності. Фіни люблять розіграші не лише серед друзів, а й на рівні медіа. Місцеві газети, радіостанції й телеканали публікують настільки реалістичні фейкові новини, що в них вірять навіть світові ЗМІ.

Наприклад, одного року повідомили, що в жилах Барака Обами тече фінська кров, і ця "новина" розлетілася по всьому світу. Іншого разу оголосили про заборону вирощування картоплі в країні, що викликало хвилю обурення серед фермерів. Фінські розіграші мають особливий шарм і відрізняються творчим підходом.

1 квітня у США

В Америці цей день відзначають з великим розмахом. Від самого ранку в газетах та на телебаченні публікують фейкові новини, які часто викликають ажіотаж. Наприклад, у минулому компанії заявляли, що припиняють продаж сигарет до тих пір, поки вони не стануть повністю безпечними, і багато курців сприйняли це всерйоз.

Також щороку оголошують "список найглупіших людей Америки", де нерідко з’являлися відомі політики та зірки шоу-бізнесу. Американці люблять першоквітневі жарти, але після розіграшу в ЗМІ обов’язково уточнюють, що це був лише жарт.

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