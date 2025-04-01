Насмеяться на весь год: как празднуют День смеха в разных странах

День смеха - это интернациональный праздник, который любят отмечать во многих странах мира. Но у каждого народа есть свои любимые традиции шуток и розыгрыш в этот день.

1 апреля в Испании

Испанцы празднуют День дурака не 1 апреля, а 28 декабря - это известно как El Día de los Inocentes ("День невинных"). Однако по масштабам шуток он ничем не уступает другим странам. Главным событием становится театрализованная "битва", когда новая "власть" в городах вводит абсурдные законы, которые все должны выполнять.

Тех, кто не соблюдает правила, штрафуют, а деньги передают на благотворительность. Самое интересное начинается тогда, когда в ход идут мука, яйца, овощи и другие продукты, которые становятся "оружием" шутников.

1 апреля в Великобритании и Шотландии

В Англии День дурака связывают с легендой о городе Готэм, жители которого когда-то перехитрили короля, притворившись сумасшедшими, чтобы избежать налогов. В этот день розыгрыши продолжаются только до полудня - после 12 часов шутки считаются неудачными и могут принести несчастье. Тех, кого удалось обмануть, называют April Fool ("апрельский дурак").

В Шотландии же празднование длится два дня. Первого апреля шутят традиционно, а второго - устраивают "День хвоста", когда все розыгрыши связаны со спиной и ягодицами. Самая популярная шутка - подложить на стул пластмассовые кнопки или приклеить кому-то на спину бумажку.

1 апреля во Франции и Италии

Во Франции издавна существует обычай приклеивать бумажную рыбу на спину ничего не подозревающего человека. Жертва такой шутки становится "poisson d'Avril" - апрельской рыбой. В магазинах продают шоколадных рыбок, а телевизионные каналы транслируют вымышленные новости, которые становятся сенсацией.

В Италии традиция похожа: здесь также принято клеить бумажные рыбки на спины друзей и знакомых. По легенде, обычай появился благодаря шутке над рыбаками, которым бросили в реку копченую рыбу и объявили ее "уловом первого апреля". В обеих странах этот веселый праздник воспринимается с легкостью и радостью.

Рыба - главный символ 1 апреля (фото: travellizy.com)

1 апреля в Германии

В Германии праздник известен еще с XVII века. Здесь принято "посылать кого-то в апрель" (in den April schicken), давая абсурдные задачи, например, купить "молоко голубки" или найти "зимние яблоки". Тех, кого удалось обмануть, называют Aprilnarr - апрельскими дураками.

После удачного розыгрыша принято говорить "April, April!" - своеобразный сигнал, что шутка удалась. В то же время немцы придерживаются определенной границы, чтобы не обидеть человека, и часто приглашают жертву розыгрыша на кофе в знак примирения.

1 апреля в Финляндии

В Финляндии День смеха появился относительно недавно, но быстро приобрел популярность. Финны любят розыгрыши не только среди друзей, но и на уровне медиа. Местные газеты, радиостанции и телеканалы публикуют настолько реалистичные фейковые новости, что в них верят даже мировые СМИ.

Например, однажды сообщили, что в жилах Барака Обамы течет финская кровь, и эта "новость" разлетелась по всему миру. В другой раз объявили о запрете выращивания картофеля в стране, что вызвало волну возмущения среди фермеров. Финские розыгрыши имеют особый шарм и отличаются творческим подходом.

1 апреля в США

В Америке этот день отмечают с большим размахом. С самого утра в газетах и на телевидении публикуют фейковые новости, которые часто вызывают ажиотаж. Например, в прошлом компании заявляли, что прекращают продажу сигарет до тех пор, пока они не станут полностью безопасными, и многие курильщики восприняли это всерьез.

Также каждый год объявляют "список самых глупых людей Америки", где нередко появлялись известные политики и звезды шоу-бизнеса. Американцы любят первоапрельские шутки, но после розыгрыша в СМИ обязательно уточняют, что это была лишь шутка.

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