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У Туреччині землетрус зруйнував історичну фортецю Газіантеп зі списку ЮНЕСКО

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Туреччина, Понеділок 06 лютого 2023 10:16
У Туреччині землетрус зруйнував історичну фортецю Газіантеп зі списку ЮНЕСКО Фото: Землетрус у Туреччині зруйнував історичну фортецю
Автор: Людмила Жукова

Землетрус у Туреччині 6 лютого зруйнував історичну фортецю Газіантеп.

Про це повідомляє турецька газета Yeni Safak.

Що відомо про руйнування

Зазначається, що фортеця зі списку ЮНЕСКО частково обрушилася.

На кадрах видно, що частина стін фортеці обвалилася повністю, інші частини - наполовину. Наразі невідомо, чи вдасться їх повністю відновити.

Фортецю Газіантеп було збудовано ще до Нової Ери, потім її перебудували римляни.

Також постраждала цитадель Алеппо в Сирії, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ООН.

Для довідки

Фортеця Газіантеп знаходиться на пагорбі висотою 25-30 м. Точних даних про дату і автора будівлі немає, але перші згадки про неї датуються ІІ–ІІІ століттями нашої ери. З 2002 року археологи вели на території фортеці розкопки, під час яких було зроблено багато відкриттів, які розкривають деталі життя народів цього регіону. На території об'єкту розташований музейний комплекс, присвячений темі оборони Газіантепа від французьких солдатів у ході Першої світової війни.

У Туреччині землетрус зруйнував історичну фортецю Газіантеп зі списку ЮНЕСКОТак виглядала фортеця до руйнування (фото: tury.club)

Нагадаємо, Туреччину, Сирію та Лівію сколихнули потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель, на місцях руйнування виникла пожежа.

Також президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Туреччини через смертельні землетруси.

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