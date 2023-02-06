ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Число жертв землетрусу в Туреччині наблизилося до 1500

Новость на русском →
Мараш, Понеділок 06 лютого 2023 16:45
Число жертв землетрусу в Туреччині наблизилося до 1500 Фото: Число жертв землетрусу в Туреччині наблизилося до 1500 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Число загиблих внаслідок землетрусу на південному сході Туреччини наблизилося до 1500. У той же час поранення отримали 8533 особи.

Про це заявив президент AFAD Юнус Сезер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

"Кількість загиблих зросла до 1498 осіб", - заявив він.

Генеральний директор AFAD зі зниження ризику землетрусів Орхан Татар заявив, що сьогодні в Туреччині сталося понад 120 афтершоків.

"Наші громадяни не повинні покладатися на жодну інформацію, крім офіційної інформації, яку ми дамо тут", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Сильний землетрус стався у південній турецькій провінції Кахраманмараш близько 4 ранку. Його магнітуда становила 7,7 бала із центром у районі Пазарджик. Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.

Додамо, що землетруси могли відчувати жителі Криму та півдня України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії