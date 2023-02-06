Насколько возможно землетрясение в Киеве и стоит ли бояться разрушений

Кроме того, землетрясения могли ощущать жители Украины в Крыму и на юге страны, ведь возникли они в сейсмоактивном поясе, к которому относится и наше государство.

Мощные смертоносные землетрясения в Турции 6 февраля привели к гибели около 1500 человек и разрушению тысячи зданий, при этом серия подземных толчков ощущалась также в Ливане и Израиле, и в других соседних странах.

Увеличился ли риск сейсмической угрозы для Украины и в каких регионах в частности, и как уберечься в случае землетрясений - читайте в материале ниже .

По данным Главного центра специального контроля, отголоски всколыхнувших сегодня Турцию землетрясений (с максимальной магнитудой 7,8 балла) со 120 афтершоками в 10 провинциях, не несли угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины.

Данные сейсмомониторинга онлайн в мире 6 февраля 2023 года (фото: скрин allatra.tv/earthquakes)

Сейсмическая активность в Украине

В целом сейсмоактивные зоны окружают нашу страну на юго-западе и юге. Это такие зоны:

Закарпатская,

Вранча (Румыния),

Крымско-Черноморская,

Южно-Азовская сейсмоактивная зона.

Специалисты отмечают, что в сейсмическом отношении наиболее опасными областями в стране являются Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская области и Автономная Республика Крым.

И если обычно землетрясения, происходящие в Украине, по силе редко когда превышают магнитуду 3-4 по шкале Рихтера, иногда все же подземные толчки достигают более высоких уровней, и в результате - могут нести разрушения.

Угроза землетрясений в Киеве

После страшных землетрясений 6 февраля в Турции украинские синоптики высказались о вероятности сильных подземных толчков в Украине, и отмечается, что такие риски - существуют, в частности и для Киева.

По словам сейсмолога Александра Кендзеры, значительное землетрясение в украинской столице "безусловно, может быть", передает УНН.

Специалист обращает внимание, что от землетрясений с очагами (источниками) в зоне Вранча, расположенной на территории Румынии, сейсмические волны "подходят и вызывают колебания в Киеве".

Юго-западная часть Украины подвергается непосредственному влиянию зоны Вранча, и потенциально может быть отнесена к 6-7 балльной зоне по интенсивности (фото: uk.wikipedia.org)

"Люди помнят сильные землетрясения в зоне Вранча в 1977, 1986 и 1990 годах. Помнят, как в Киеве из высоких домов жители выбегали на улицу, потому что боялись, что их дома могут разрушиться", - говорит Кендзера.

Также сейсмолог добавляет, что сильные землетрясения могут произойти в Крыму, который имеет собственные сейсмоактивные зоны, в частности южное побережье (ЮБК).

"Там в 1927 году произошло такое сильное землетрясение, что оно фактически все побережье разрушило", - отметил он.

Комментируя сегодняшнее землетрясение в Турции, специалист обращает внимание, что оно произошло в сейсмоактивном поясе, к которому принадлежит и Украина.

"Просто землетрясения произошли на юго-западной окраине этого пояса, а мы лежим на северо-восточной части", - объяснил Кендзера.

Как действовать во время землетрясений

Землетрясение - это подземные толчки и колебания земной поверхности, что возникают вследствие разрывов в земной коре и передаются на большое расстояние в виде упругих колебаний. Они могут разрушать дома и вызвать другие стихийные бедствия.

Предотвратить землетрясение невозможно, в случае оповещения об угрозе или появления его признаков следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники, отмечают в Управлении по вопросам гражданской защиты ОГА.