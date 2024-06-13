Наскільки безпечно використовувати сторонні магазини додатків для iPhone: ризики та переваги

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Причини запровадження альтернативних магазинів додатків

Все почалося з того, що Європейський Союз вирішив провести розслідування діяльності Apple, Meta та ряду інших великих технологічних компаній (включаючи Google) щодо обмеження доступу до різних аспектів їхніх магазинів додатків і використання даних користувача.

Для Apple багато в чому це було пов'язано із протиріччям, яке підігріли компанії на зразок Epic Games після видалення Fortnite з App Store у 2020 році. Для інших компаній проблеми були специфічнішими.

Гра, яка була видалена з App Store (фото: Applesfera)

Європейський Союз хотів з'ясувати, чи виправдані обмеження Apple на деякі аспекти своїх сервісів, такі як доступ до пристроїв через App Store і навіть iMessage. Одним з найважливіших аргументів Apple була "безпека та конфіденційність користувачів", але зрештою цього виявилося замало для ЄС.

Хоча ЄС не зобов'язав Apple встановлювати iMessage на інші пристрої, він зажадав від компанії послабити контроль і почати дозволяти розповсюдження застосунків через сторонні магазини додатків і навіть через веб-сайти (щоправда, з деякими застереженнями).

Наслідки на сьогоднішній день

Це спричинило серйозні зміни в політиці Apple, але тільки в ЄС. Ми побачили появу функцій, впроваджених через DMA, в iOS для європейського регіону вже в iOS 17.4, включаючи можливість прямого завантаження додатків (sideload) на iPhone.

По суті це означає, що розробникам з ЄС більше не потрібно проходити суворий процес розміщення своїх додатків в офіційному App Store, щоб вони стали доступні на iPhone.

Однак користувачам за межами ЄС, як і раніше, доведеться завантажувати додатки через офіційний App Store, і немає жодних гарантій, що це зміниться найближчим часом.

Хто виграє від цієї ситуації

Це потенційно хороша новина для незалежних розробників, оскільки Apple бере певний відсоток з усіх покупок усередині додатків, зроблених під час завантаження застосунку з App Store.

Теоретично, можливість розмістити свій додаток у сторонньому магазині або навіть зробити його доступним для sideload дозволяє розробникам обійти цю комісію та зберегти більшу частину прибутку.

Це було одним із основних аргументів Epic Games у всій історії протистояння. Хоча Epic не задоволена тим, як Apple реалізувала підтримку сторонніх магазинів додатків, яка все ще пов'язана із прихованими комісіями.

Чи варто користуватись альтернативними магазинами додатків?

Хоча ми продовжуємо бачити вихід нових альтернативних магазинів додатків, у багатьох з них поки що немає великої кількості пропозицій. І, як уже згадувалося, вони доступні лише для користувачів із ЄС, тому база юзерів вже значно скорочена порівняно із загальною кількістю власників iPhone у світі.

Крім того, більшість випущених на даний момент альтернативних магазинів додатків не відрізняються особливою різноманітністю. Один із нещодавно запущених магазинів, Aptoide, пропонує freemium-модель. Але він містить лише ігри, і на сьогоднішній день у сервісі представлено менше ніж 10 базових ігор.

Aptoide (скриншот)

Інші популярні варіанти, такі як Altstore, пропонують набагато більше додатків, включаючи можливість для будь-якої людини випускати їх через унікальні URL-джерела. Проте така відкритість, де "будь-який може випустити будь-що", робить їх потенційним майданчиком для недоброзичливих діячів.

Altstore (фото: DOU)

Також існує той факт, що Apple висуває високі вимоги для розробників, які бажають запустити сторонній магазин додатків, і багато хто з них перекладає ці витрати на своїх клієнтів за допомогою щомісячної абонентської плати.

Це основа сервісу Setapp Mobile від MacPaw, який все ще перебуває на стадії бета-тестування (і трохи відрізняється від існуючого сервісу Setapp). Це один із найочікуваніших варіантів, але не всі захочуть платити щомісячну підписку, якщо вони можуть просто безкоштовно завантажувати додатки з офіційного App Store від Apple.

Setapp Mobile від MacPaw (фото: DOU)

Звісно, очікується запуск й інших магазинів додатків. Відомо, що Epic Games працює над новим магазином Epic Games Store, який використовуватиметься для випуску ігор та інших застосунків, включаючи Fortnite. Однак ще немає докладної інформації про те, як він працюватиме або коли стане доступним.

Логотип Epic Games Store (фото: Getty Images)

Зрештою, всі ці нововведення знаходяться на самому початку свого шляху, тому визначити корисність цих альтернативних магазинів поки що складно. Вони мають ще великий простір для зростання.

Хоча зараз вони можуть здатися не такими вже й цінними, ситуація може кардинально змінитися в майбутньому, у міру того, як з'явиться більше сторонніх магазинів, а існуючі знайдуть свої оптимальні методи роботи.

Чи безпечні альтернативні магазини додатків?

Ще один важливий момент - стандарти безпеки альтернативних магазинів. При спробі встановити сторонній магазин додатків ви зіткнетеся з тим, що Apple вжила серйозних заходів для ускладнення цього процесу. Пристрій може вимагати підтвердження на кількох сторінках, перш ніж застосунок дійсно встановиться.

Це робиться для того, щоб ви усвідомлювали ризики - сторонні додатки обходять усі "захисні" заходи Apple, що діють у App Store. Однак це також робить процес установки вкрай незручним.

Деякі можуть розцінити це як навмисну тактику залякування Apple, щоб відштовхнути користувачів від використання сторонніх магазинів. Можливо, це просто сумлінне попередження від Apple для широкої аудиторії, яка може не розумітися на технічних аспектах та небезпеці завантаження сторонніх додатків.

Проте небезпека справді існує. Ми вже бачимо безліч заражених шкідливим ПЗ додатків, що проходять через суворі вимоги App Store. Немає жодної гарантії безпеки сторонніх магазинів, тому дуже важливо вивчити кожен з них перед встановленням.

Це не обов'язково означає, що альтернативні магазини програм небезпечні, але, як і скрізь, потрібно бути обережним з тим, що ви завантажуєте і які дозволи надаєте додаткам.

Крім того, звертайте увагу на дозволи, які потребують програми (навіть завантажені з офіційного App Store). Якщо магазин додатків не надає жодної інформації про це, спробуйте самостійно вивчити застосунок, щоб оцінити його надійність перед завантаженням.