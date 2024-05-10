Microsoft відкриє власний магазин мобільних ігор: що відомо

У рамках технологічного саміту президент Xbox Сара Бонд оголосила, що Microsoft планує запустити власний онлайн-магазин мобільних ігор у липні 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на один із провідних сайтів новин у сфері бізнесу Bloomberg .

Що відомо про майбутнє нововведення

У магазині будуть доступні оригінальні мобільні ігри, розроблені студіями, що входять до складу Microsoft, включаючи такі популярні тайтли як Call of Duty: Mobile і Candy Crush Saga. У довгостроковій перспективі також планується включити ігри від партнерів компанії. Користувачам будуть доступні окремі компоненти екосистеми Xbox.

Бонд зазначила, що на сьогоднішній день відсутня універсальна ігрова платформа та магазин, які забезпечили б повноцінну присутність на всіх пристроях, дозволяючи користувачам зберігати свої дані, бібліотеки та досягнення незалежно від пристрою.

Microsoft реалізує цей проект у передбаченні того, що Apple і Google, можливо, будуть змушені відкрити свої магазини мобільних додатків, але компанія не чекає змін від законодавства, такого як "Закон про цифрові ринки" в Європі, і робить власні кроки.

Як реалізувати цю ідею

Здійснити це буде не просто тільки через веб-платформу, і неясно, як Microsoft зможе позиціонувати свій продукт в умовах наявності альтернативних магазинів додатків, що вже встановилися. Однак Бонд висловлює впевненість у тому, що зрештою їхній магазин стане серйозним конкурентом для магазинів від Google та Apple.

Сара Бонд, президент Xbox у Microsoft, під час технологічного саміту Bloomberg у Сан-Франциско (фото: Bloomberg)

Подібна ініціатива почала обговорюватися ще у 2023 році, коли глава Xbox Філ Спенсер згадав переговори Microsoft із "партнерами" про запуск власного магазину додатків Xbox.

Проте лише у 2024 році закон про цифрові ринки Євросоюзу звільнив компанії від зобов'язання надавати власні інтернет-магазини безпосередньо для споживачів. Тепер Microsoft має можливість позбавитися комісії в 30 відсотків, що стягується домінуючими платформами від Apple і Google.