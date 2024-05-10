ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Microsoft відкриє власний магазин мобільних ігор: що відомо

П'ятниця 10 травня 2024 15:19
UA EN RU
Microsoft відкриє власний магазин мобільних ігор: що відомо Microsoft планує створити магазин мобільних ігор, конкуруючи з Apple та Google (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У рамках технологічного саміту президент Xbox Сара Бонд оголосила, що Microsoft планує запустити власний онлайн-магазин мобільних ігор у липні 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на один із провідних сайтів новин у сфері бізнесу Bloomberg.

Що відомо про майбутнє нововведення

У магазині будуть доступні оригінальні мобільні ігри, розроблені студіями, що входять до складу Microsoft, включаючи такі популярні тайтли як Call of Duty: Mobile і Candy Crush Saga. У довгостроковій перспективі також планується включити ігри від партнерів компанії. Користувачам будуть доступні окремі компоненти екосистеми Xbox.

Бонд зазначила, що на сьогоднішній день відсутня універсальна ігрова платформа та магазин, які забезпечили б повноцінну присутність на всіх пристроях, дозволяючи користувачам зберігати свої дані, бібліотеки та досягнення незалежно від пристрою.

Microsoft реалізує цей проект у передбаченні того, що Apple і Google, можливо, будуть змушені відкрити свої магазини мобільних додатків, але компанія не чекає змін від законодавства, такого як "Закон про цифрові ринки" в Європі, і робить власні кроки.

Як реалізувати цю ідею

Здійснити це буде не просто тільки через веб-платформу, і неясно, як Microsoft зможе позиціонувати свій продукт в умовах наявності альтернативних магазинів додатків, що вже встановилися. Однак Бонд висловлює впевненість у тому, що зрештою їхній магазин стане серйозним конкурентом для магазинів від Google та Apple.

Microsoft відкриє власний магазин мобільних ігор: що відомо

Сара Бонд, президент Xbox у Microsoft, під час технологічного саміту Bloomberg у Сан-Франциско (фото: Bloomberg)

Подібна ініціатива почала обговорюватися ще у 2023 році, коли глава Xbox Філ Спенсер згадав переговори Microsoft із "партнерами" про запуск власного магазину додатків Xbox.

Проте лише у 2024 році закон про цифрові ринки Євросоюзу звільнив компанії від зобов'язання надавати власні інтернет-магазини безпосередньо для споживачів. Тепер Microsoft має можливість позбавитися комісії в 30 відсотків, що стягується домінуючими платформами від Apple і Google.

Нагадаємо, Microsoft повністю припинить підтримувати ці версії Office.

Ми також писали, що Microsoft дозволила видалити цю функцію в Windows, яка дратує багатьох.

Читайте РБК-Україна в Google News
Microsoft Xbox Ігри
NEWS
До кордону 10 км. Що відбувається у Вовчанську та яка загроза на півночі Харківської області
До кордону 10 км. Що відбувається у Вовчанську та яка загроза на півночі Харківської області