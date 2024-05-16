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Для любителів ретрогеймінгу. В App Store з'явилися ігри з Sony PSP

Четвер 16 травня 2024 12:20
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Для любителів ретрогеймінгу. В App Store з'явилися ігри з Sony PSP Емулятор Sony PSP PPSSPP з'явився в iOS App Store безкоштовно (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Додаток PPSSPP, здатний емулювати ігри для PSP, приєднався до зростаючої кількості емуляторів ретро-ігор в iOS App Store.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про технології Engadget.

Додаток існує вже майже 12 років, але до цього встановити його можна було лише за допомогою обхідних шляхів.

"Дякую Apple за те, що вони пом'якшили свою політику, дозволивши емулятори ретро-ігрових консолей у магазині", - написав у своєму повідомленні розробник програми Генрік Рідгард.

Зараз програму Рідгарда можна скачати безкоштовно, але незабаром з'явиться і преміум версія за 5 доларів.

Що відомо про додаток

В даний час емулятор, який можна завантажити з App Store, не підтримує Magic Keyboard для iPad, оскільки пристрій увімкнув сумісність за допомогою документа API. Retro Achievements також поки що недоступний. Рідгард сказав, що їх буде додано в майбутніх оновленнях.

Для любителів ретрогеймінгу. В App Store з'явилися ігри з Sony PSP

Скриншот

Інші версії емулятора підтримують компілятор Just-in-time (JIT), що оптимізує код більш плавної роботи на певній платформі. Однак версія App Store не підтримує і ніколи не підтримуватиме його, якщо Apple не змінить своїх правил.

Рідгард говорить, що iOS "загалом досить швидкі", щоб запускати майже всі ігри для PSP на повній швидкості, так що ви можете не помітити великої різниці.

Звичайно, додаток PPSSPP містить лише сам емулятор. Далі тільки на вас буде відповідальність за пошук ігор, в які можна грати в додатку, оскільки Apple не дозволить розробникам завантажувати ігри, на які вони не мають права.

Раніше ми писали, що у мережі з'явилися нові характеристики консолі PlayStation 5 Pro.

Також нагадаємо, що голова PlayStation визначив найкращі ігри для кожного покоління консолей Sony.

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