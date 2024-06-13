Насколько безопасно использовать сторонние магазины приложений для iPhone: риски и преимущества

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Причины введения альтернативных магазинов приложений

Все началось с того, что Европейский Союз решил провести расследование деятельности Apple, Meta и ряда других крупных технологических компаний (включая Google) на предмет ограничения доступа к различным аспектам их магазинов приложений и использования пользовательских данных.

Для Apple во многом это было связано с противоречием, которое подогрели компании вроде Epic Games после удаления Fortnite из App Store в 2020 году. Для других компаний проблемы были более специфическими.

Игра, которая была удалена из App Store (фото: Applesfera)

Европейский Союз хотел выяснить, оправданы ли ограничения Apple на некоторые аспекты своих сервисов, такие как доступ к пользовательским устройствам через App Store и даже iMessage. Одним из самых важных аргументов Apple была "безопасность и конфиденциальность пользователей", но в конечном итоге этого оказалось недостаточно для ЕС.

Хотя ЕС не обязал Apple устанавливать iMessage на другие устройства, он потребовал от компании ослабить контроль и начать разрешать распространение приложений через сторонние магазины приложений и даже через веб-сайты (правда, с некоторыми оговорками).

Последствия на сегодняшний день

Это повлекло за собой серьезные изменения в политике Apple, но только в ЕС. Мы увидели появление функций, внедренных из-за DMA, в iOS для европейского региона уже в iOS 17.4, включая возможность прямой загрузки приложений (sideload) на iPhone.

По сути, это означает, что разработчикам из ЕС больше не нужно проходить строгий процесс размещения своих приложений в официальном App Store, чтобы они стали доступны на iPhone.

Однако пользователям за пределами ЕС по-прежнему придется загружать приложения через официальный App Store, и нет никаких гарантий, что это изменится в ближайшее время.

Кто выигрывает от этой ситуации

Это потенциально хорошая новость для независимых разработчиков, поскольку Apple берет определенный процент со всех покупок внутри приложений, сделанных при загрузке приложения из App Store.

Теоретически, возможность разместить свое приложение в стороннем магазине или даже сделать его доступным для sideload позволяет разработчикам обойти эту комиссию и сохранить большую часть прибыли.

Это было одним из основных аргументов Epic Games во всей истории противостояния. Хотя Epic не довольна тем, как Apple реализовала поддержку сторонних магазинов приложений, которая все еще сопряжена со скрытыми комиссиями.

Стоит ли пользоваться альтернативными магазинами приложений?

Хотя мы продолжаем видеть выход новых альтернативных магазинов приложений, во многих из них пока нет большого количества предложений. И, как уже упоминалось, они доступны только для пользователей из ЕС, поэтому база юзеров уже значительно сокращена по сравнению с общим числом владельцев iPhone в мире.

Кроме того, большинство выпущенных на данный момент альтернативных магазинов приложений не отличаются особым разнообразием. Один из недавно запущенных магазинов, Aptoide, предлагает freemium-модель. Но он содержит только игры, и на сегодняшний день в сервисе представлено менее 10 базовых игр.

Aptoide (скриншот)

Другие популярные варианты, такие как Altstore, предлагают гораздо больше приложений, включая возможность для любого человека выпускать их через уникальные URL-"источники". Однако такая открытость, где "любой может выпустить что угодно", делает их потенциальной площадкой для недоброжелательных деятелей.

Altstore (фото: DOU)

Также существует тот факт, что Apple выдвигает высокие требования для разработчиков, желающих запустить сторонний магазин приложений, и многие из них перекладывают эти расходы на своих клиентов с помощью ежемесячной абонентской платы.

Это основа сервиса Setapp Mobile от MacPaw, который все еще находится в стадии бета-тестирования (и немного отличается от существующего сервиса Setapp). Это один из самых ожидаемых вариантов, но не все захотят платить ежемесячную подписку, если они могут просто бесплатно загружать приложения из официального App Store от Apple.

Setapp Mobile от MacPaw (фото: DOU)

Конечно, ожидается запуск и других магазинов приложений. Известно, что Epic Games работает над новым приложением Epic Games Store, которое будет использоваться для выпуска игр и других приложений, включая Fortnite. Однако еще нет подробной информации о том, как он будет работать или когда станет доступен.

Логотип Epic Games Store (фото: Getty Images)

В конечном счете, все эти нововведения находятся в самом начале своего пути, поэтому определить полезность этих альтернативных магазинов пока что сложно. У них есть еще большое пространство для роста.

Хотя сейчас они могут показаться не такими уж ценными, ситуация может кардинально измениться в будущем, по мере того как появится больше сторонних магазинов, а существующие найдут свои оптимальные методы работы.

Безопасны ли альтернативные магазины приложений?

Еще один важный момент - стандарты безопасности альтернативных магазинов. При попытке установить сторонний магазин приложений вы столкнетесь с тем, что Apple предприняла серьезные меры для усложнения этого процесса. Устройство может потребовать подтверждения на нескольких страницах, прежде чем приложение действительно установится.

Это делается для того, чтобы вы осознавали риски - сторонние приложения обходят все "защитные" меры Apple, действующие в App Store. Однако, это также делает процесс установки крайне неудобным.

Некоторые могут расценить это как преднамеренную тактику запугивания со стороны Apple, чтобы оттолкнуть пользователей от использования сторонних магазинов. Возможно, это просто добросовестное предупреждение от Apple для широкой аудитории, которая может не разбираться в технических аспектах и опасностях загрузки сторонних приложений.

Однако опасность действительно существует. Мы уже видим множество зараженных вредоносным ПО приложений, проходящих через строгие требования App Store. Нет никакой гарантии безопасности сторонних магазинов, поэтому крайне важно изучить каждый из них перед установкой.

Это не обязательно означает, что альтернативные магазины приложений небезопасны, но, как и везде, нужно быть осторожным с тем, что вы скачиваете и какие разрешения предоставляете приложениям.

Кроме того, обращайте внимание на разрешения, которые требуют программы (даже загруженные из официального App Store). Если магазин приложений не предоставляет никакой информации об этом, попробуйте самостоятельно изучить приложение, чтобы оценить его надежность перед загрузкой.