На iPhone з'явиться можливість встановлювати сторонні магазини додатків: подробиці

Apple оголосила про значні зміни у функціонуванні свого магазину програм App Store. Однією з найвидатніших змін є дозвіл використання сторонніх магазинів додатків на iPhone, проте він поширюється лише на країни Європейського Союзу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-центр Apple на офіційному сайті.

Подробиці змін

Ця можливість стане доступною з виходом iOS 17.4 у березні поточного року і буде застосована лише до тих платформ, які були попередньо схвалені корпорацією після ретельної перевірки для забезпечення безпеки користувачів.

Завантаження самих маркетплейсів доведеться здійснювати з офіційних сайтів в інтернеті. Будь-який з них можна встановити магазином за замовчуванням замість App Store.

Також розробники браузерів для iPhone матимуть можливість використовувати сторонні движки, проте це нововведення також поширюється тільки на країни Європейського союзу.

Крім цього, Apple дозволила розміщення програм від сервісів ігрового стрімінгу в App Store. Ця зміна вже набула чинності і, на відміну від попередніх змін, поширюється на всесвітньому рівні. Власники iPhone найближчим часом зможуть встановлювати програми хмарних сервісів, таких як Xbox Cloud Gaming та NVIDIA GeForce Now, без необхідності використання веб-додатків.

Ці компроміси з боку Apple стали необхідними через запровадження нового антимонопольного закону про цифрові ринки в Європейському Союзі. В іншому випадку компанії могли б позбавити можливості продавати свої пристрої на території ЄС.