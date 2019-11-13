Нашли перекопанную землю: новые обстоятельства гибели 14-летнего Дениса в Прилуках

Трагическая гибель 14-летнего школьника Дениса Чаленко на железнодорожных путях в Прилуках всколыхнула всю Украину. Жители города вышли на протесты под местное отделение полиции, которая озвучила версию "несчастный случай". А близкие подростка собрали множество доказательств того, что Дениса убили.

Общественность смогла добиться того, что местное начальство полиции сместили, а делом занялись столичные правоохранители. Теперь основной версией гибели мальчика стало "убийство", но и от версии "несчастный случай" отказываться не спешат.

Родители отдали тело ребенка на независимую экспертизу в Киеве, при проведении которой оказалось, что некоторые фрагменты костей загадочно исчезли. Без них Дениса и похоронили 5 ноября.

Близкие мальчика рассказали, как идет расследование по делу гибели их сына, пишут Факты.

Виктор Чаленко, папа девятиклассника, говорит, что в полиции дело всячески пытаются замять. Мужчина рассказал, что вместе с родственниками и адвокатом несколько дней обследовали место гибели Дениса и окрестности. Они обнаружили следы крови, которые их привели к частному сектору. При этом след оборвался на участке со свежеперекопанной землей. Виктор предполагает, что это место убийства его сына, а преступники таким образом пытались замять следы. После чего его тело привезли на авто и бросили на путях.

Денис Чаленко погиб в Прилуках (скрин видео: YouTube/ТСН)

Отец парня говорит, что не доверяет местным экспертам, которые поспешили заключить, что ребенка сбил поезд. На лице парня были огромные гематомы, разбит нос, пробит череп, на кулаке ссадина, которая говорит о драке.

"Сына жестоко избили. Это скажет любой, кто видел его тело", - говорит Виктор Чаленко.

Кроме того, тело мальчика нашли сразу после того, как проехал поезд. А медики, которые осматривали тело на месте происшествия, сказали, что он лежал там уже несколько, поскольку был уже холодным.

Денис вышел из дому около 17:00, направившись на тренировку по боксу. Позже родители узнали, что занятия он пропускал в последние три месяца. Парень по дороге разговаривал с четырьмя абонентами - с последним в 17:24. Девятиклассник направлялся на встречу с друзьями, но по пути связь с ним оборвалась.

Место встречи было назначено неподалеку от дома, а его тело нашли в четырех километрах. Отец Дениса предполагает, что по пути его забрала машина, которая и отвезла парня в отдаленное место.

Денис должен был прийти домой в 20:00. Первой забила тревогу мама Светлана - телефон сына был отключен. Тогда родители и отправились на поиски. Уже в 21:37 тело Дениса Чаленко нашли на железнодорожных путях между рейками.

Денис Чаленко погиб в Прилуках (фото: ТСН)

Сначала искали в тех местах, где он обычно бывал с друзьями: в центре, неподалеку от школы. Но кое-кто сказал, что Денис может быть в районе ж/д вокзала. Там живет девочка, с которой Денис в последнее время общался. Тогда родители стали опрашивать сотрудников вокзала, а потом из полиции позвонили и сказали, что на рельсах обнаружили тело подростка.

Полиция, увидев тело мальчика, сразу заключила: "шел в наушниках, сбил поезд". Виктор Чаленко говорит, что наушники, найденные у подростка, ему не принадлежат, так как Денис пользовался беспроводными. Телефоне парня "копы" даже не опечатали, а просто бросили в салон полицейского авто.

Машинист говорит, что поезд двигался со скоростью 30 км/час, а когда заметили лежащее на рельсах тело, стали тормозить. По его словам, человек не двигался и, скорее всего, был мертв.

За день до гибели Денис рассказывал, что ему "забивали стрелку" и показывал сообщения с угрозами. Кроме того, парень назвал имя человека, который их прислал. Его зовут Андрей, а конфликт возник после того, как Денис заступился за девочку.

После гибели Дениса родителям стали поступать анонимные звонки, что якобы Дениса избивали четыре подростка, среди которых тот самый Андрей. Подростки рассказывают, что Андрей и трое его друзей - известные в Прилуках дебоширы. Постоянно "забивают стрелки", ищут себе жертв.

Несмотря на собранные доказательства, в деле по-прежнему нет подозреваемых. Где сейчас парень, который накануне угрожал Денису Чаленко, достоверно не известно. А загадочная девушка общаться с родителями парня отказывается.

Напомним, тело Дениса нашли между рельсами вечером 29 октября. Родные не верили в версию следствия и сами начали обследовать место гибели ребенка. Поблизости были найдены множественные следы крови, а на его теле ссадины и следы побоев. Помощник машиниста утверждает, что поезд ребенка не сбивал - он уже лежал между рельсами.

Кроме того, появились предположения, что парень участвовал в уличных боях. И якобы заступился за девушку, а к его смерти причастны старшие на два года подростки. Двое из них предположительно являются детьми столичных чиновников, работающих в судебной системе.