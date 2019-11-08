Гибель школьника в Прилуках: родители показали следы побоев на теле сына

Гибель Дениса Чаленко (Кадр из видео)

Родители Дениса Чаленко не верят, что их сына переехал поезд, они уверены, что его убили

Гибель Дениса Чаленко все так же остается неоднозначной. Родители школьника уверены, что местная полиция хочет скрыть истинную причину смерти их сына и умалчивает некоторые факты и улики. Мать и отец показали следы побоев на теле их сына, они уверяют, что его убили, а потом положили на железнодорожные пути. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Сейчас дело расследуют по статье "нарушение правил дорожного движения". В полиции говорят, что статья, по результатам экспертизы, может быть переквалифицировано на "умышленное убийство". На данный момент нет результата экспертизы.

8 ноября будут проводить следственный эксперимент с привлечением такого же поезда.

Напомним, в Прилуки, где 29 октября трагически погиб 14-летний Денис Чаленко, приехали следователи из Главного следственного управления Киева. Под участком снова собрались возмущенные прилучане. На прошлой неделе там жгли шины и происходили стычки с правоохранителями.

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