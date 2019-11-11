Похоронили не полностью: новый поворот в деле о гибели 14-летнего Дениса в Прилуках

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках (коллаж: РБК-Украина)

Гибель Дениса Чаленко продолжает обрастать новыми загадками

Трагическая гибель 14-летнего школьника Дениса Чаленко в Прилуках вызвала волну народного гнева - люди жгли шины и брали штурмом местное отделение полиции. Парня, по версии следствия, сбил поезд, но родители Дениса уверены, что их ребенка убили.

Людям удалось добиться независимой судебно-медицинской экспертизы и смещения начальства местной полиции. Теперь версия "убийство" является приоритетной, но и от "несчастного случая" следователи отказываться не спешат.

О том, как продвигается следствие по делу смерти школьника, говорится в сюжете ТСН. Расследованием сейчас занимается ГУНП Киева, а обстоятельства смерти Дениса обрастают новыми загадками.

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках (скрин видео YouTube/ТСН)

Ребенка похоронили через неделю после гибели, 5 ноября. Тело мальчика подвергли двум экспертизам. А некоторые фрагменты костей таинственно исчезли после первой экспертизы, Дениса похоронили без них.

Друзья говорят, что Денис не пил, не курил, не употреблял наркотики. Парень был спортсменом. Но, как оказалось, секцию бокса он не посещал последние три месяца, а родителям об этом не говорил. Тем не менее, "спорт" он не бросил... Денис якобы участвовал в уличных боях.

Журналисты восстановили хронологию событий того трагического дня.

17:20 Денис вышел из дому "на тренировку", направление - неизвестно.

17:23 - 17:50 Денис говорит по телефону с четырьмя разными абонентами (одна девушка, три парня). После этого телефон парня замолкает, уличные камеры его не зафиксировали. Ребенок будто сквозь землю провалился.

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках (фото: tsn.ua)

21:37 тело Дениса Чаленко нашли на железнодорожных путях между рейками. Машинист поезда говорит, что ребенка поезд не сбивал, он уже лежал на путях.

Экспертиза до сих пор не назвала точное время смерти, именно оно могло бы расставить все точки над "і".

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, 14-летний Денис Чаленко погиб 29 октября - его тело нашли на железнодорожных путях. Полиция уже хотела закрывать дело о "несчастном случае", но близкие провели собственное расследование и нашли множественные следы крови в сотнях метров от места, где обнаружили Дениса. Кроме того, на теле подростка были явные следы избиения.

Близкие рассказывают, что Денису накануне угрожали. А к его смерти якобы причастны дети высокопоставленных чиновников, работающих в судебной системе.