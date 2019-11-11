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Погиб накануне свадьбы: под Харьковом похоронили 23-летнего бойца

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 14:27
Погиб накануне свадьбы: под Харьковом похоронили 23-летнего бойца
Под Харьковом похоронили молодого бойца (Коллаж РБК-Украина)

В Чугуеве провели в последний путь бойца, который отдал свою жизнь за Украину

Под Харьковом в Чугуеве провели в последний путь бойца 92-й отдельной механизированной бригады Германа Бродникова, который погиб в результате обстрелов Авдеевки. Его смерть наступила 7 ноября.

На прощание с защитником Украины пришли сотни друзей, родственников, знакомых и односельчан. Хоронили военного в закрытом гробу. Погибшему было 23 года. До своей смерти он мечтал уйти в увольнение и жениться на любимой девушке.

Герман пошел воевать на Донбасс в 2016 году. У него остались мама, сестра и девушка. Как сообщают харьковские СМИ, у Германа отец также погиб на Донбассе.

В день гибели в Авдеевке Герман и еще трое его побратимов разгружали древесину для обеспечения позиций, когда попали под обстрел из ракетной установки ПРУТ.

Погиб накануне свадьбы: под Харьковом похоронили 23-летнего бойцаПогиб накануне свадьбы: под Харьковом похоронили 23-летнего бойцаПогиб накануне свадьбы: под Харьковом похоронили 23-летнего бойцаПод Харьковом похоронили Германа Бродникова (фото: objectiv.tv)

"К большому сожалению, сообщаем на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года. В ряды 92 ОМБр парень пришел в 2016 году. Он был преданным и славным сыном своей родины, а еще верным другом и побратимом. Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из бойцов в тяжелом состоянии", - написали его побратимы.

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