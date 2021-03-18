Нашим страданиям пришел конец! Укрзализныця заменит постель в поездах на одноразовую

УЗ избавится грязного постельного белья

Так, под недавней публикацией пресс-службы Укрзализныци один из пользователей с именем Андрей задал вопрос, который десятилетиями тревожит многих украинцев: есть ли альтернативные варианты нынешнему постельному белью в поездах?

"А есть ли, возможно, какие-то альтернативы тому "постельному белью", которое сейчас есть? Скажем, какие-то одноразовые комплекты? Чтобы не стирать их, а использовал - выбросил. Ну все видели, какое белье бывает! Я вообще отказался от постельного белья: беру надувную подушку для путешествий и свое полотенце. Лучше буду на твердой полке ворочаться всю ночь, чем платить 50 грн за продукт сомнительного качества..." - написал мужчина.

И неожиданно получил ответ. Лаконичный, но все же.

"Скоро будут одноразовые в тестовом режиме!" - говорится в сообщении.

Скриншот (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В каких поездах и по каким маршрутам, а еще главнее - когда именно наступит это "скоро" - в УЗ не уточнили.

Реакция соцсетей на заявление УЗ

Пользователи сети обрадовались такой новости. Но переживают, что комплект одноразового постельного белья будет стоить безумных денег.

"Но лучше получить за 50 грн некий одноразовый комплект постельного белья и после использования - выбросить, чем получать полотенца с коричневыми и бурыми пятнами; простыни с разводами... И не надо будет вот это: сдача постельного белья/сортировка/транспортировка в прачечную и т. д." - резонно ответил скептикам Андрей.