Нашим страданиям пришел конец! Укрзализныця заменит постель в поездах на одноразовую

Укрзализныця заменит постель в поездах на одноразовую, а значит уже совсем скоро пассажиры могут перестать страдать от влажного и грязного белья.
Об этом рассказали представители УЗ в комментарии под постом в Facebook.
Так, под недавней публикацией пресс-службы Укрзализныци один из пользователей с именем Андрей задал вопрос, который десятилетиями тревожит многих украинцев: есть ли альтернативные варианты нынешнему постельному белью в поездах?
"А есть ли, возможно, какие-то альтернативы тому "постельному белью", которое сейчас есть? Скажем, какие-то одноразовые комплекты? Чтобы не стирать их, а использовал - выбросил. Ну все видели, какое белье бывает! Я вообще отказался от постельного белья: беру надувную подушку для путешествий и свое полотенце. Лучше буду на твердой полке ворочаться всю ночь, чем платить 50 грн за продукт сомнительного качества..." - написал мужчина.
И неожиданно получил ответ. Лаконичный, но все же.
"Скоро будут одноразовые в тестовом режиме!" - говорится в сообщении.
Скриншот (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В каких поездах и по каким маршрутам, а еще главнее - когда именно наступит это "скоро" - в УЗ не уточнили.
Пользователи сети обрадовались такой новости. Но переживают, что комплект одноразового постельного белья будет стоить безумных денег.
"Но лучше получить за 50 грн некий одноразовый комплект постельного белья и после использования - выбросить, чем получать полотенца с коричневыми и бурыми пятнами; простыни с разводами... И не надо будет вот это: сдача постельного белья/сортировка/транспортировка в прачечную и т. д." - резонно ответил скептикам Андрей.
Ранее стало известно, как будут курсировать поезда после введения жесткого карантина в Киеве и Львове.