Нашим стражданням прийшов кінець! Укрзалізниця замінить постіль в поїздах на одноразову

Укрзалізниця замінить постіль в поїздах на одноразову, а значить уже зовсім скоро пасажири можуть перестати страждати від вологої і брудної білизни.
Про це розповіли представники УЗ в коментарі під постом у Facebook.
Так, під нещодавньою публікацією прес-служби Укрзалізниці один з користувачів з ім'ям Андрій поставив питання, що десятиліттями тривожить багатьох українців: чи є альтернативні варіанти нинішній постільній білизні у поїздах?
"А чи є, можливо, якісь альтернативи тій "постільній білизні", яка зараз є? Скажімо, якісь одноразові комплекти? Щоб не прати їх, а використав і - викинув. Ну всі бачили, яка та білизна буває! Я взагалі відмовився від постелі: беру надувну подушку для мандрів і свій рушник. Краще буду на твердій полиці крутитися всю ніч, ніж платити 50 грн за продукт сумнівної якості..." - написав чоловік.
І несподівано отримав відповідь. Лаконічну, але все ж.
"Скоро будуть одноразові у тестовому режимі!" - йдеться у повідомленні.
Скриншот (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У яких поїздах та за якими маршрутами, а ще головніше - коли саме настане це "скоро" - в УЗ не уточнили.
Користувачі мережі зраділи від такої новини. Але переживають, що комплект одноразової постільної білизни буде коштувати шалених грошей.
"Але краще отримати за 50 грн якийсь одноразовий комплект постільної білизни і після використання - викинути, ніж отримувати рушники з коричневими і бурими плямами; простирадла з розводами... І не треба буде ось це: здавання постелі/сортування/транспортування до пральні і т. д." - резонно відповів скептикам пан Андрій.
Раніше стало відомо, як курсуватимуть поїзди після введення жорсткого карантину в Києві та Львові.