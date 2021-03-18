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Ужесточение карантина в Киеве и Львове: как будут курсировать поезда

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 15:19
Ужесточение карантина в Киеве и Львове: как будут курсировать поезда Фото: поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ужесточение карантинных ограничений в Киеве и Львове не повлияет на курсирование поездов дальнего следования. "Укрзализныця" не будет запрещать высадку и посадку пассажиров в этих городах.

Об этом заявила пресс-служба УЗ.

Как пояснили в компании, запрещать посадку или высадку пассажиров может только Министерство здравоохранения'я, тем более и Киев и Львов пока остаются в "оранжевой" зоне карантина, который не предусматривает таких ограничений.

"УЗ внимательно отслеживает ситуацию с заболеваемостью в регионах. По возможности и наличии мест проводники и стюарды УЗ проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию друг от друга", - добавили в компании.

По состоянию на сегодня продажа билетов и высадка/посадка пассажиров из-за карантинных ограничений запрещены на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей. В то же время "Укрзализныця" пообещала регулярно запускать в "красные" зоны карантина специальные рейсы.

Напомним, с полуночи 20 марта в Киеве начнут действовать усиленные карантинные ограничения. Соответствующее решение сегодня приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС.

Об усилении карантина сегодня заявили и во Львовской области. Областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала усилить карантинные ограничения в регионе с 19 марта.

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