Ужесточение карантина в Киеве и Львове: как будут курсировать поезда

Ужесточение карантинных ограничений в Киеве и Львове не повлияет на курсирование поездов дальнего следования. "Укрзализныця" не будет запрещать высадку и посадку пассажиров в этих городах.

Как пояснили в компании, запрещать посадку или высадку пассажиров может только Министерство здравоохранения'я, тем более и Киев и Львов пока остаются в "оранжевой" зоне карантина, который не предусматривает таких ограничений.

"УЗ внимательно отслеживает ситуацию с заболеваемостью в регионах. По возможности и наличии мест проводники и стюарды УЗ проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию друг от друга", - добавили в компании.

По состоянию на сегодня продажа билетов и высадка/посадка пассажиров из-за карантинных ограничений запрещены на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей. В то же время "Укрзализныця" пообещала регулярно запускать в "красные" зоны карантина специальные рейсы.