Укрзализныця вляпалась в скандал: "температуру никто не мерил еще и зайцев набрали"

Укрзализныця вляпалась в новый скандал. Но не из-за подорожания билетов с 1 апреля , а из-за несоблюдение карантинных норм в поездах.

О неприятном инциденте в поезде, следовавшем из "красной" зоны, рассказала Ирина Соболева в Facebook .

В чем проблема?

По словам женщины, недавно ей пришлось возвращаться из "красной" зоны. Но не смотря на то, что УЗ рассказывает про "усиленный масочный режим для всех проводников и пассажиров", а также говорит о том, что "экипаж каждого поезда полностью обеспечен масками и дезинфицирующими средствами", эти нормы во время поездки в ее случае не придерживались.

"Ехали из "красной" зоны. Температуру никто не мерил, по дезинфекции и обработке - только график на стене, который никто не выполняет. Никакой обработки не было. Так еще и в Виннице "зайцев" набрали полный коридор. Все без масок, конечно. Хотя им, пожалуй, маски не нужны. Они же - "зайчики", - написала Ирина.

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Этот неприятный инцидент случился, по словам пассажирки, 8 марта.

"Зачем эту "уринотерапию" устраивать и рассказывать про дезинфекцию и безопасные перевозки, если не могут даже проводников заставить, чтобы они безбилетных не принимали", - пожаловалась она.

Слова женщины подтвердили и другие пользователи сети.

"Почему ездят пассажиры без масок? Укрзализныця, вот скажите? И сами проводники снимают после крупных станций!" - написал один из юзеров.

Пассажиров просят не ругать Укрзализныцю публично

Но некоторые из пользователей сети просят недовольных пассажиров не писать негативные комментарии об УЗ.

"Давайте, пишите все, что видели и знаете! Потом на оленях будете ездить, когда остановят железную дорогу!" - обратилась к недовольным пассажирам Анна Козак.

"Ну-ну. Уже без поездов были? Потом плакали: "пустите поезда". Теперь уже что не устраивает?" - добавил другой пользователь.

Тому, что проводники берут "зайцев", некоторые также находит объяснение.

"Была бы зарплата у проводника и рядового линейного рабочего такая же, как у членов наблюдательного совета, а у наблюдательного совета была бы зарплата, как у проводника и линейных рабочих, тогда бы и зайцев не было бы... А так - все выживают, как могут..." - написал Сергей Сидоренко.

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А что Укрзализныця?

Между тем УЗ показала на видео, как готовит вагоны к спецрейсам в "красные" зоны.

Под веселую музыку в ролике люди в защитных костюмах обрабатывают поезда специальным раствором, который не вредит здоровью пассажиров, но должен защитить их от распространения коронавирусной инфекции.