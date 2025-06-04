"Наші уми окуповані": актор Гнатковський емоційно висловився про мовне питання

Так, зірка “Довбуша” нагадав, що завжди було так: люди прагнули свідомо обирати рідну мову, але час від часу траплялися відкатні процеси.

Саме це ми побачили після початку повномасштабної війни - у 2022 році багато українців активно перейшли на українську, а сьогодні знову все частіше звучить мова агресора.

Гнатковський наголосив, що зараз потрібно мислити прагматично і шукати шляхи, як змінити цю тенденцію.

Він вважає, що українська мова має стати не просто питанням патріотизму, а й комерційної вигоди.

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Треба, щоб українська мова була мовою викладання у вишах. На роботу тебе не візьмуть, якщо ти не говориш українською. Все це є. Але це лише номінально. А воно, кур\*а, штокає і какає. Зараз, у цей час. Воно штокає і какає", - підкреслив Олексій.

Окрім того, актор поділився своєю думкою щодо російськомовних військових. Для нього це питання цілком зрозуміле: не можна виправдовувати те, що цивільні не переходять на українську, тим, що військові теж російськомовні.

Військові, за його словами, зосереджені на боротьбі на фронті і не мають часу вивчати чи змінювати мову.

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

Водночас він вважає важливим, щоб після перемоги військові поверталися додому і розуміли, за яку країну вони боролися.

"Мова - тільки одна частина того, що заполонено. Території - не найголовніше, що нас відібрали. Заполонили, окупували наші душі та наші серця, окуповані наші уми", - додав Гнатковський.

Артист завжди наголошує, що фундаментом української нації мають бути мова, культура та освіта. Тож кожен українець має зробити свідомий вибір у цьому питанні.