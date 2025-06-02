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Ольга Сумська публічно звернулася до доньки, яка всі ці роки живе у РФ (фото)

Понеділок 02 червня 2025 12:31
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Ольга Сумська публічно звернулася до доньки, яка всі ці роки живе у РФ (фото) Ольга Сумська з Антоніною Паперною (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Ольга Сумська не любить публічно говорити про старшу доньку Антоніну Паперну, яка мешкає в РФ, знімається в російських серіалах та не засуджує війну у своїх соцмережах. Але нещодавно зірка зробила виключення.

Як Сумська звернулася до доньки та чим зараз займається Паперна, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Сумська показала фото з донькою, яка живе в РФ

Так, 1 червня у Паперної був день народження. І тому Сумська вирішила публічно привітати її з 35-річчям. Вона показала її дитяче фото й назвала "доцею".

Ольга Сумська публічно звернулася до доньки, яка всі ці роки живе у РФ (фото)Сумська звернулася до доньки (скріншот)

Також акторка показала ще одне спільне фото з Паперною. На ньому вони позували в купальниках на пляжі.

"Доця, люблю тебе", - звернулася до доньки Сумська.

Ольга Сумська публічно звернулася до доньки, яка всі ці роки живе у РФ (фото)Сумська та Паперна (скріншот)

Сама ж Паперна не стала "репостити" Stories мами. На честь свого дня народження вона зробила допис з відео, на якому позує з білою квіткою.

Ольга Сумська публічно звернулася до доньки, яка всі ці роки живе у РФ (фото)Як зараз виглядає Тоня Паперна (скріншот)

Де зараз Паперна

Як відомо, ще до початку повномасштабної війни РФ проти України старша донька Сумської переїхала до Москви. Там вона будувала кар'єру в кіно, а ще вийшла заміж за росіянина Володимира Яглича. Від нього Паперна народила доньку та сина.

Після 24 лютого 2022 року Тоня не стала публічно засуджувати агресію Путіна. Нині вона все ще мешкає в РФ, знімається в фільмах та серіалах. А в описі її профілю в Instagram можна знайти російські номери телефонів "агентів з кіно".

Ольга Сумська з Антоніною Паперною (фото: instagram.com/olgasumska)Сумська та Паперна (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська неохоче коментує цю тему. Але іноді акторка зазначає, що не може відповідати за життя доньки, адже вона доросла.

"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері - усвідомлювати це і бути безпорадною. Це як між двох вогнів. Тому що я не можу ні повпливати, ні зарадити, тільки любити", - казала Сумська.

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