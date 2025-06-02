Ольга Сумська публічно звернулася до доньки, яка всі ці роки живе у РФ (фото)

Акторка Ольга Сумська не любить публічно говорити про старшу доньку Антоніну Паперну, яка мешкає в РФ, знімається в російських серіалах та не засуджує війну у своїх соцмережах. Але нещодавно зірка зробила виключення.

Сумська показала фото з донькою, яка живе в РФ

Так, 1 червня у Паперної був день народження. І тому Сумська вирішила публічно привітати її з 35-річчям. Вона показала її дитяче фото й назвала "доцею".

Сумська звернулася до доньки (скріншот)

Також акторка показала ще одне спільне фото з Паперною. На ньому вони позували в купальниках на пляжі.

"Доця, люблю тебе", - звернулася до доньки Сумська.

Сумська та Паперна (скріншот)

Сама ж Паперна не стала "репостити" Stories мами. На честь свого дня народження вона зробила допис з відео, на якому позує з білою квіткою.

Як зараз виглядає Тоня Паперна (скріншот)

Де зараз Паперна

Як відомо, ще до початку повномасштабної війни РФ проти України старша донька Сумської переїхала до Москви. Там вона будувала кар'єру в кіно, а ще вийшла заміж за росіянина Володимира Яглича. Від нього Паперна народила доньку та сина.

Після 24 лютого 2022 року Тоня не стала публічно засуджувати агресію Путіна. Нині вона все ще мешкає в РФ, знімається в фільмах та серіалах. А в описі її профілю в Instagram можна знайти російські номери телефонів "агентів з кіно".

Сумська та Паперна (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська неохоче коментує цю тему. Але іноді акторка зазначає, що не може відповідати за життя доньки, адже вона доросла.

"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері - усвідомлювати це і бути безпорадною. Це як між двох вогнів. Тому що я не можу ні повпливати, ні зарадити, тільки любити", - казала Сумська.