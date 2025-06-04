"Наши умы оккупированы": актер Гнатковский эмоционально высказался о языковом вопросе

Так, звезда "Довбуша" напомнил, что всегда было так: люди стремились сознательно выбирать родной язык, но время от времени случались откатные процессы.

Именно это мы увидели после начала полномасштабной войны - в 2022 году многие украинцы активно перешли на украинский, а сегодня снова все чаще звучит язык агрессора.

Гнатковский отметил, что сейчас нужно мыслить прагматично и искать пути, как изменить эту тенденцию.

Он считает, что украинский язык должен стать не просто вопросом патриотизма, но и коммерческой выгоды.

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Надо, чтобы украинский язык был языком преподавания в вузах. На работу тебя не возьмут, если ты не говоришь на украинском. Все это есть. Но это лишь номинально. А оно, кур\*а, штокает и какает. Сейчас, в это время. Оно штокает и какает", - подчеркнул Алексей.

Кроме того, актер поделился своим мнением относительно русскоязычных военных. Для него этот вопрос вполне понятен: нельзя оправдывать то, что гражданские не переходят на украинский, тем, что военные тоже русскоязычные.

Военные, по его словам, сосредоточены на борьбе на фронте и не имеют времени изучать или менять язык.

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

В то же время он считает важным, чтобы после победы военные возвращались домой и понимали, за какую страну они боролись.

"Язык - только одна часть того, что заполонено. Территории - не самое главное, что у нас отобрали. Заполнили, оккупировали наши души и наши сердца, оккупированы наши умы", - добавил Гнатковский.

Артист всегда подчеркивает, что фундаментом украинской нации должны быть язык, культура и образование. Поэтому каждый украинец должен сделать сознательный выбор в этом вопросе.