"Наше кошенятко": Євген Кот і Наталія Татарінцева розсекретили стать майбутньої дитини (відео)

Євген Кот і Наталія Татарінцева влаштували розкішне Гендер-паті, аби дізнатися стать майбутньої дитини.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль танцюриста.
Євген і Наталія вирішили влаштувати спеціальну вечірку, на який вони разом з сім’єю та гостями дізналися стать свого майбутнього малюка. Для цієї вечірки пара обрала цікаві тематичні образи - Євген одягнув рожевий костюм вільного крою, а Наталя сукню та пальто у блакитному кольорі.
Вони запросили відеографа, фотографа та багато гостей, з якими бажали розділити одну з найважливіших подій у своєму подружньому житті. Варто сказати, що все було на вищому рівні.
Євген Кот і Наталія Татарінцева розсеркретили стать майбутньої дитини (фото: instagram.com/kot_jenya)
Подружжя танцівників вирішили дізнатися стать малюка за допомогою кольорового диму - і він виявився рожевим. А це означає, що Євген та Наталя стануть батьками чудової дівчинки.
Цей момент відеограф зняв на відео та змонтував і саме його подружжя виклало в соцмережу, щоб повідомити, хто буде у родини.
"Привіт, наша дівчинко. Тепер я тато, а я мама найчарівнішої квіточки. Ми вже не можемо дочекатись коли побачимо тебе наше котенятко", - пишуть вони під відео.
За реакцією Євгена зрозуміло, що він дуже хотів саме доньку, адже чоловік дуже зрадів цій новині і одраху ж поцілував та обійняв свою дружину, до якої відчуває шалені почуття кохання, захоплення та поваги.
Нагадаємо, що раніше дружина хореографа мала діагноз безпліддя, але бажання мати спільну дитину - побороло всі діагнози та пророки лікарів.
Раніше ми розповідали, де буде народжувати дружина Євгена Кота.
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