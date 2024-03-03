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"Наше кошенятко": Євген Кот і Наталія Татарінцева розсекретили стать майбутньої дитини (відео)

Євген Кот і Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Юлія Любченко

Євген Кот і Наталія Татарінцева влаштували розкішне Гендер-паті, аби дізнатися стать майбутньої дитини.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль танцюриста.

Євген Кот і Наталія Татарінцева дізналися стать дитини

Євген і Наталія вирішили влаштувати спеціальну вечірку, на який вони разом з сім’єю та гостями дізналися стать свого майбутнього малюка. Для цієї вечірки пара обрала цікаві тематичні образи - Євген одягнув рожевий костюм вільного крою, а Наталя сукню та пальто у блакитному кольорі. 

Вони запросили відеографа, фотографа та багато гостей, з якими бажали розділити одну з найважливіших подій у своєму подружньому житті. Варто сказати, що все було на вищому рівні. 

Євген Кот і Наталія Татарінцева розсеркретили стать майбутньої дитини (фото: instagram.com/kot_jenya)

На кого чекає подружжя Жені Кота

Подружжя танцівників вирішили дізнатися стать малюка за допомогою кольорового диму - і він виявився рожевим. А це означає, що Євген та Наталя стануть батьками чудової дівчинки. 

Цей момент відеограф зняв на відео та змонтував і саме його подружжя виклало в соцмережу, щоб повідомити, хто буде у родини. 

"Привіт, наша дівчинко. Тепер я тато, а я мама найчарівнішої квіточки. Ми вже не можемо дочекатись коли побачимо тебе наше котенятко", - пишуть вони під відео. 

За реакцією Євгена зрозуміло, що він дуже хотів саме доньку, адже чоловік дуже зрадів цій новині і одраху ж поцілував та обійняв свою дружину, до якої відчуває шалені почуття кохання, захоплення та поваги.

Нагадаємо, що раніше дружина хореографа мала діагноз безпліддя, але бажання мати спільну дитину - побороло всі діагнози та пророки лікарів.

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беременностьЕвгений Кот