Євген Кот і його вагітна дружина розповіли, де народжуватимуть первістка
Хореограф Євген Кот та його дружина, чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева, розсекретили, в якій країні будуть народжувати первістка і чи будуть пологи партнерськими.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю пари в "Insider.ua".
Де подружжя планує народжувати дитину
Так, пара зізналася, що планує народжувати малюка в Україні, хоча пологовий будинок ще не обрала.
Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
"З пологовим будинком ми ще не визначилися, але точно підберемо для себе найкращий і найкомфортніший варіант. Сто відсотків - це буде в Україні, нам нецікаво народжувати десь за кордоном, хочемо, щоби це було вдома, на рідній землі", - розповіла Наталія.
"У нас чудові лікарі, у нас багато можливостей зробити це безпечно. І завжди є, у разі чого, рідні люди поруч", - продовжила вона.
Також обраниця учасника "Танців із зірками" додала, що у них з чоловіком будуть партнерські пологи.
Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
"Ми народжуватимемо разом, будуть партнерські пологи. Будемо танцювати, співати в цей момент, знімати контент. І потім з цього сміятися", - зазначила кохана хореографа.
Наразі зіркове подружжя збирається зареєструватися на курси для майбутніх батьків і готується до вечірки, на якій вони дізнаються стать майбутньої дитини.
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