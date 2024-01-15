"Вже рухає нозями та руцями": Євген Кот показав перші кадри малюка на УЗД (відео)

Євген Кот незабаром стане батьком довгоочікуваного малюка і вже встиг показати кадри з УЗД, на якому був присутній.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис та stories Євгена в Instagram.

Євген Кот показав перші кадри майбутньої дитини на УЗД

Відомий український танцюрист і хореограф Євген Кот незабаром стане батьком своєї першої дитини. На цю вагітність вони з дружиною Наталею Татаринцевою чекали багато років і навіть чули від лікарів страшний діагноз безпліддя.

Та на щастя, зіркова пара не припиняла вірити у диво і хотіти спільну дитину. Вони не здавалися і Всесвіт нагородив їх малюком.

Зараз Наталя на своїй сторінці в Instagram активно висвітлює свою вагітність, показує, як росте її животик, як змінюється її раціон та спосіб життя.

Євген своєю чергою оточує дружину турботою та любов’ю, він дарує їй квіти і бере активну участь в усіх питаннях, що стосуються майбутньої дитини. Наприклад, Кот розповів про свої емоції після того, як сходив з коханою на УЗД.

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"Поряд зі мною сидить краса, і ми з красою тільки що їздили до лікаря, який веде вагітність, зробили там УЗД, подивилися на маля, звісно, що я зробив відосик. Я так кайфував, я б кожного дня ходив на УЗД і дивився б, що там моя дитинка робить. Він там своїми маленькими ніжками, ручками мотиляє щось", - розповідає у stories Євген.

Після цього хореограф виклав щемливе відео з самого УЗД. На ньому можна побачити, як на екрані рухається дитинка зіркової родини. А Євген мило та із щирим захватом коментує весь процес:

"Моя булочка"

"Рухається"

"Щось робить, ручками махає там"

"Все, все, вже рухає".

Також виходячи з розмови лікаря і майбутніх батьків, зрозуміло, що вони планують влаштувати гендер-паті, де й дізнаються стать дитини, адже лікар сказала, на 20-му тижні на УЗД треба нагадати, щоб медсестра поклала результати у конверт, а не казала Наталі та Євгенові.