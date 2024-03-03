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"Наш котёнок": Евгений Кот и Наталья Татаринцева рассекретили пол будущего ребенка (видео)

Евгений Кот и Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Юлия Любченко

Евгений Кот и Наталья Татаринцева устроили роскошное гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль танцора.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева узнали пол ребенка

Евгений и Наталья решили устроить специальную вечеринку, на которую они вместе с семьей и гостями узнали пол своего будущего малыша. Для этой вечеринки пара выбрала интересные тематические образы - Евгений надел розовый костюм свободного кроя, а Наталья платье и пальто в голубом цвете.

Они пригласили видеографа, фотографа и много гостей, с которыми желали разделить одно из самых важных событий в своей супружеской жизни. Следует сказать, что все было на высшем уровне.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева рассеркретили пол будущего ребенка (фото: instagram.com/kot_jenya)

Чего ждут супруги Жени Кота

Супруги танцовщиков решили узнать пол малыша с помощью цветного дыма - и он оказался розовым. А это значит, что Евгений и Наталья станут родителями замечательной девочки.

Этот момент видеограф снял на видео и смонтировал и именно его супруги выложили в соцсеть, чтобы сообщить, кто будет у семьи.

"Привет, наша девочка. Теперь я папа, а я мама самого очаровательного цветочка. Мы уже не можем дождаться когда увидим тебя наш котенок", - пишут они под видео.

По реакции Евгения понятно, что он очень хотел именно дочь, ведь мужчина очень обрадовался этой новости и сразу же поцеловал и обнял свою жену, к которой испытывает безумные чувства любви, восхищения и уважения.

Напомним, что ранее жена хореографа имела диагноз бесплодия, но желание иметь общего ребенка - побороло все диагнозы и пророки врачей.

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беременностьЕвгений Кот