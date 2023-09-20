Наша гордість. 5 українців, які отримували "Оскар"

Варвара Каринська

У 1949 році нагороду "Оскар" отримала Варвара Каринська, художниця-костюмерка, яка народилася у Харкові.

На знімальному майданчику вона мала дивовижний дар створювати костюми з наявних під рукою матеріалів, які захоплювали навіть найвимогливіших актрис.

Всупереч примхливому характеру таких легенд як Марлен Дітріх, Вів'єн Лі та Інгрід Бергман, Каринська з великим задоволенням бралася до роботи.

Вона заслужено отримала нагороду "Оскар" за костюми, створені для фільму "Жанна Д'Арк". Її творіння вразили навіть членів журі кінопремії, і коли вона, тендітна жінка, піднімалася на сцену, щоб прийняти статуетку, весь зал захоплено аплодував.

Варвара Каринська (фото: wikimedia)

Квітка Цісик

Незважаючи на те, що ікона світового вокалу Квітка Цісик народилася в Нью-Йорку, українська мова і мелодії завжди були важливою частиною життя її сім'ї, яка іммігрувала із Західної України.

Співачка записала саундтрек до фільму "Ти світло мого життя". Ця пісня так глибоко зворушила членів кіноакадемії, що в 1978 році вони присудили їй звання найкращого саундтреку до кінофільму.

Квітка Цісик (фото: kvitkacisyk.com / KMC Records)

Джек Паллас

Герой вестернів Джек Паллас був одним із найяскравіших голлівудських акторів минулого століття. Але мало хто знає, де його справжня Батьківщина.

Так, у 1992 році Паллас вийшов на сцену "Оскару" за своєю першою статуеткою. З гордістю він представив себе як українця на ім'я Володимир, зі справжнім прізвищем Палагнюк.

Зазвичай Джек знімався в екшен-фільмах і вестернах, але його давньою мрією була роль у комедії. І коли в нього з'явився шанс зіграти у фільмі "Міські піжони", актор виклався настільки, що навіть отримав заповітну нагороду.

Джек Паллас (фото: Getty Images)

Євгеній Мамут

Євгенів Мамут - відомий українець у Голівуді, який також удостоївся "Оскару". Статуетку він отримав у 1988 році.

За чверть століття перебування в Голлівуді цей харків'янин зробив істотний внесок у створення спецефектів для світових блокбастерів, починаючи від "Брудних танців" і закінчуючи легендарною "Матрицею".

Проте Євген отримав нагороду за свою роботу у фільмі "Хижак". Прибулець, який вразив кінокритиків, змінював форму, зникав і з'являвся в кадрі, був створений з використанням унікального "еластик-ефекту".

Мамут досяг цього шляхом використання 1200 смужок масок, які по черзі перекривали кадри. Той самий метод він використав при створенні ефекту польоту кулі в знаменитій "Матриці", що принесла йому також "Оскар".

Анатолій Кокуш

Киянин Анатолій Кокуш у 2006 році був удостоєний двох технічних премій "Оскар", які вручаються за внесок у розробку технологій, не пов'язаний з конкретним фільмом.

Усі касові хіти Голлівуду останніх двадцяти років, включно з "Форсажем", "Таксі", "Гоббітом", "Гаррі Поттером", "Троєю" і багатьма іншими, використовували технології, створені Анатолієм.

Перший український кран "Каскад", розроблений ним, з'явився на знімальних майданчиках СРСР ще у 1982 році, але на той час не викликав великого інтересу у радянських кінематографістів.

Однак через десять років механізовані крани з дистанційним керуванням від українського інженера стали справжнім відкриттям для Голлівуду. Вперше український винахід було використано на зйомках знаменитого фільму "Титанік", який також завоював "Оскар".