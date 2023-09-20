Наша гордость. 5 украинцев, которые получали "Оскар"

Варвара Каринская

В 1949 году награду "Оскар" получила Варвара Каринская, художница-костюмерша, родившаяся в Харькове.

На съемочной площадке она имела удивительный дар создавать костюмы из имеющихся под рукой материалов, которые увлекали даже самых требовательных актрис.

Вопреки капризному характеру таких легенд как Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Ингрид Бергман, Каринская с большим удовольствием приступала к работе.

Она заслуженно получила награду "Оскар" за костюмы, созданные для фильма "Жанна д'Арк". Ее творения поразили даже членов жюри кинопремии, и когда она, хрупкая женщина, поднималась на сцену, чтобы принять статуэтку, весь зал восторженно аплодировал.

Варвара Каринская (фото: wikimedia)

Квитка Цисык

Несмотря на то, что икона мирового вокала Квитка Цисык родилась в Нью-Йорке, украинский язык и мелодии всегда были важной частью жизни ее семьи, иммигрировавшей из Западной Украины.

Певица записала саундтрек к фильму "Ты свет моей жизни". Эта песня так глубоко взволновала членов киноакадемии, что в 1978 году они присудили ей звание лучшего саундтрека к кинофильму.

Цветок Цисык (фото: kvitkacisyk.com/KMC Records)

Джек Паллас

Герой вестернов Джек Паллас был одним из самых ярких голливудских актеров прошлого столетия. Но немногие знают, где его настоящая Родина.

Так, в 1992 году Пеленс вышел на сцену "Оскара" за своей первой статуэткой. С гордостью он представил себя как украинца по имени Владимир, с настоящей фамилией Палагнюк.

Обычно Джек снимался в экшен-фильмах и вестернах, но его давней мечтой была роль в комедии. И когда у него появился шанс сыграть в фильме "Городские пижоны", актер выложился настолько, что даже получил заветную награду.

Джек Паллас (фото: Getty Images)

Евгений Мамут

Евгений Мамут - известный украинец в Голливуде, также удостоившийся "Оскара". Статуэтку он получил в 1988 году.

За четверть века пребывания в Голливуде этот харьковчанин внес существенный вклад в создание спецэффектов для мировых блокбастеров, начиная от "Грязных танцев" и заканчивая легендарной "Матрицей".

Однако Евгений получил награду за свою работу в фильме "Хищник". Поразивший кинокритиков прибылец менял форму, исчезал и появлялся в кадре, был создан с использованием уникального "эластика-эффекта".

Мамут достиг этого путем использования 1200 полосок масок, которые поочередно перекрывали кадры. Тот же метод он использовал при создании эффекта полета пули в знаменитой "Матрице", принесшей ему также "Оскар".

Анатолий Кокуш

Киевлянин Анатолий Кокуш в 2006 году был удостоен двух технических премий "Оскар", которые вручаются за вклад в разработку технологий, не связанный с конкретным фильмом.

Все кассовые хиты Голливуда последних двадцати лет, включая "Форсаж", "Такси", "Гоббит", "Гарри Поттера", "Трою" и многие другие, использовали технологии, созданные Анатолием.

Первый украинский кран "Каскад", разработанный им, появился на съемочных площадках СССР еще в 1982 году, но в то время не вызвал большого интереса у советских кинематографистов.

Однако десять лет спустя механизированные краны с дистанционным управлением от украинского инженера стали настоящим открытием для Голливуда. Впервые украинское изобретение было использовано на съемках знаменитого фильма "Титаник", также завоевавшего "Оскар".