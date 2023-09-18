5 фільмів Любомира Левицького, якими він будує міст між Україною та США

Його називають "мрійником", оскільки Любомир має нестандартний підхід до роботи, йому не цікаво робити звичайні фільми, він хоче вражати й виходити на світовий рівень не лише як режисер, а ще й виводити на цей рівень українське кіно.

Любомир Левицький - перший український кінорежисер, який наважився знімати фантастику й зробити це настільки професійно, що його картини прирівнюють до голлівудських.

STYLER РБК-Україна вирішив зібрати 5 найкращих, на наш погляд, фільмів Левицького, які просто вразили своєю нетиповістю, сенсами та красивим українським візуалом. А також інтригами, що тримають глядача у напрузі до самого кінця.

Йди за мною

Це найновіша стрічка Любомира, яка розкриває героїзм та винахідливість українських військових. Це реальна історія знята дронами під час рятувальній операції ЗСУ. Головні ролі виконують військові.

Цей фільм вже легенда, оскільки це героїчний випадок використання квадрокоптерів для порятунку цивільних з-під обстрілів ворога. Військову операцію проводили герої 93-ї бригади "Холодний Яр", під Ізюмом у період дуже жорстоких боїв за місто.

Тіні незабутих предків

У центрі сюжету постає студент на прізвисько Валанчик, який безнадійно закоханий у свою неймовірну однокурсницю Анжелу, в якої є колишній, що все ще хоче повернути дівчину. Але у світ любовних перипетій вривається справжня містика.

Річ в тому, що багато століть назад Карпати атакувала нечисть, яка не давала людям спокійно жити. Тодішні чаклуни помістили її в "Книгу Тіней" і надійно закрили. Та якимось чином ЗҐАРДА потрапила до головних героїв - трьох студентів університету, крізь роки, що призвело до звільнення злих духів.

Скажене весілля 3

Крайню частину комедійного фільму "Скажене весілля" відзняв Левицький і зробив її найяскравішою з усіх трьох.

За сюжетом з останнього весілля минуло 4 роки. І тепер у центрі подій постає наймолодший з родини Середюків - Захар.

Штольня

Перший і неповторний фільм Левицького “Штольня”, який режисер зняв у стилі хорор. У свій час цей фільм наробив багато шуму. Проте його сюжет простий, але обрамлення й робить його особливою стрічкою.

В центрі сюжету постає група студентів-археологів і вони губляться під час спроби знайти свого зниклого професора у стрій штольні. Навкруги них все окутане в містику, тьму і сирість.

#SelfieParty

Фільм занурює глядача в історію чотирьох університетських друзів Макса, Роберта, Марка і Хмурого. З нагоди закінчення університету хлопці влаштували гучну вечірку, яку назвали "#SelfieParty".

Все було б добре, адже купа алкоголю, гостей з інтернету і веселощі. Але на ранок всі четверо опиняються у поліційному відділку та звинувачуються у вбивстві. Та врятувати їх може лише селфі.