UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Наш маленький всесвіт". Відомий український співак розсекретив стать майбутньої дитини

Ілля Парфенюк і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Ілля Парфенюк, відомий під псевдонімом Parfeniuk, розсекретив стать первістка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Хто народиться в артиста

Так, виконавець хіта "Провела екскурсію" і його вагітна кохана, блогерка Сімбочка, влаштували гендер-паті. Щоправда, гостей вони вирішили не запрошувати.

Пара піднялася на дах будинку та тримала у руках чорну кулю зі знаками запитання та кольорові димові шашки.

Майбутні молоді батьки лопнули кульку і звідти розлетілися рожеві конфеті. 

Таким чином стало відомо, що у Парфенюка та його обраниці буде дівчинка.

"Дуже любимо та чекаємо на тебе, наш маленький всесвіт", - підписали ролик закохані.

Зазначимо, що Сімбочка перебуває вже на останніх тижнях вагітності.

Про те, що пара чекає на поповнення, вони вперше розповіли у грудні минулого року.

Ілля Парфенюк і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Згодом Tik-Tok-зірки повідомили, що вони офіційно одружилися ще влітку 2023 року. 

Нещодавно дружина "Холостяка" Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина.

Також Пономарьов показав єдиного сина на рідкісному кадрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
блогерканародження дитиниДіти