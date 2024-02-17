"Наш маленький всесвіт". Відомий український співак розсекретив стать майбутньої дитини

Український співак Ілля Парфенюк, відомий під псевдонімом Parfeniuk, розсекретив стать первістка.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.
Так, виконавець хіта "Провела екскурсію" і його вагітна кохана, блогерка Сімбочка, влаштували гендер-паті. Щоправда, гостей вони вирішили не запрошувати.
Пара піднялася на дах будинку та тримала у руках чорну кулю зі знаками запитання та кольорові димові шашки.
Майбутні молоді батьки лопнули кульку і звідти розлетілися рожеві конфеті.
Таким чином стало відомо, що у Парфенюка та його обраниці буде дівчинка.
"Дуже любимо та чекаємо на тебе, наш маленький всесвіт", - підписали ролик закохані.
Зазначимо, що Сімбочка перебуває вже на останніх тижнях вагітності.
Про те, що пара чекає на поповнення, вони вперше розповіли у грудні минулого року.
Ілля Парфенюк і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)
Згодом Tik-Tok-зірки повідомили, що вони офіційно одружилися ще влітку 2023 року.
Нещодавно дружина "Холостяка" Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина.
Також Пономарьов показав єдиного сина на рідкісному кадрі.