"Наша маленькая вселенная". Известный украинский певец рассекретил пол будущего ребенка

Кто родится у артиста

Так, исполнитель хита "Провела екскурсію" и его беременная возлюбленная, блогер Симбочка, устроили гендер-пати. Правда, гостей они решили не приглашать.

Пара поднялась на крышу дома и держала в руках черный шар со знаками вопроса и цветные дымовые шашки.

Будущие молодые родители лопнули шарик и оттуда разлетелись розовые конфетти.

Таким образом стало известно, что у Парфенюка и его избранницы будет девочка.

"Очень любим и ждем тебя, наша маленькая вселенная", - подписали ролик влюбленные.

Отметим, что Симбочка находится уже на последних неделях беременности.

О том, что пара ждет пополнения, они впервые рассказали в декабре прошлого года.

Илья Парфенюк и Симбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Впоследствии Tik-Tok-звезды сообщили, что они официально женились еще летом 2023 года.