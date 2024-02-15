Пономарьов показав єдиного сина на рідкісному кадрі: як виглядає 17-річний парубок
Співак Олександр Пономарьов приємно здивував фанів. Артист показав єдиного сина на рідкісному фото, а також ніжно привітав його з 17-річчям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Пономарьов поділився в Instagram.
Як виглядає син співака
Відомо, що у Пономарьова троє дітей - дві доньки та єдиний син, названий на його честь Олександром. 15 лютого парубку виповнилося 17 років. На честь цього свята співак вирішив показати, як виріс його спадкоємець.
На селфі Пономарьов з посмішкою позує поруч із сином. 17-річний парубок носить кучері та схожий на свого батька.
"Сьогодні у нас свято! О 6:15 ранку,17 років тому Боженька дав мені сина! Вітаю тебе, сину! Многая і Благая Літа із Божою допомогою!", - написав співак під фото з сином.
Пономарьов та його єдиний син (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Як реагує мережа
Рідкісне фото сина Пономарьова потішило коментаторів. Користувачі приєдналися до привітань. Також вони зазначали, що парубок росте справжнім красенем. Окрім цього, у коментарях юзери пишуть:
- "Вітаю вашого синочка з днем народження, Олександре, хай буде щасливим!"
- "Вже 17? Це вогонь! Вітаю від щирого серця"
- "Щирі вітання! Здоров'я, мирного неба, здійснення мрій і Божої опіки"
- "Боже, як швидко ростуть чужі діти. Здається тільки вчора весілля мами і тата дивилася по телевізору"
- "З днем народження вашого сина, Олександре! Щасливої долі бажаю".
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