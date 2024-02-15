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Пономарьов показав єдиного сина на рідкісному кадрі: як виглядає 17-річний парубок

Четвер 15 лютого 2024 19:54
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Пономарьов показав єдиного сина на рідкісному кадрі: як виглядає 17-річний парубок Як змінився син артиста (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Олександр Пономарьов приємно здивував фанів. Артист показав єдиного сина на рідкісному фото, а також ніжно привітав його з 17-річчям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Пономарьов поділився в Instagram.

Як виглядає син співака

Відомо, що у Пономарьова троє дітей - дві доньки та єдиний син, названий на його честь Олександром. 15 лютого парубку виповнилося 17 років. На честь цього свята співак вирішив показати, як виріс його спадкоємець.

На селфі Пономарьов з посмішкою позує поруч із сином. 17-річний парубок носить кучері та схожий на свого батька.

"Сьогодні у нас свято! О 6:15 ранку,17 років тому Боженька дав мені сина! Вітаю тебе, сину! Многая і Благая Літа із Божою допомогою!", - написав співак під фото з сином.

Пономарьов показав єдиного сина на рідкісному кадрі: як виглядає 17-річний парубокПономарьов та його єдиний син (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Як реагує мережа

Рідкісне фото сина Пономарьова потішило коментаторів. Користувачі приєдналися до привітань. Також вони зазначали, що парубок росте справжнім красенем. Окрім цього, у коментарях юзери пишуть:

  • "Вітаю вашого синочка з днем народження, Олександре, хай буде щасливим!"
  • "Вже 17? Це вогонь! Вітаю від щирого серця"
  • "Щирі вітання! Здоров'я, мирного неба, здійснення мрій і Божої опіки"
  • "Боже, як швидко ростуть чужі діти. Здається тільки вчора весілля мами і тата дивилася по телевізору"
  • "З днем народження вашого сина, Олександре! Щасливої долі бажаю".

Раніше ми вже розповідали, що Каменських похизувалася щасливим життям та розізлила українців.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Меган Фокс образила українок дивним жартом.

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