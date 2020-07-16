Население Украины через 80 лет сократится до 17,5 млн: ученые дали прогноз

В Украине прогнозируют сокращение населения (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Украине прогнозируют до 2100 года значительное сокращение населения

Население Земли начнет сокращаться через 44 года, и по достижению пика в 9,7 миллиарда человек в 2064 году уже до конца этого столетия снизится до 8,8 миллиарда. Украина входит в число из стран мира, где до 2100 года ожидается уменьшение численности населения на 50% и более.

Об этом говорится в исследовании группы из 24 ученых во главе с доктором Кристофером Мюрреем и профессором Стейном Воллсетом из Вашингтонского университета в Сиэтле. Научная работа была опубликовано в британском медицинском журнале The Lancet. Об этом передает Daily Mail.

Указывается, что население Украины сократится к началу 22 века до 17,55 млн человек. Напомним, что по данным Госстата Украины по состоянию на май в нашей стане насчитали почти 42 миллиона граждан (не учитывая временно оккупированную территорию Крыма).

В Украине прогнозируют сокращение населения до 17,5 млн через 80 лет (Фото: скрин thelancet.com)

Доктор Мюррей и его коллеги заявили, что их работа идет вразрез с прогнозами ООН о том, что население мира будет расти до конца столетия. Но они признают, что в ближайшие 40 лет численность населения планеты действительно может увеличится более чем на 2 миллиарда человек. Большая часть этого роста придется на Африку к югу от Сахары, где уровень рождаемости уже высок.

Ученые предсказывают, что после 2064 года общее число людей начнет сокращаться из-за глобального уменьшения рождаемости, поскольку все больше и больше стран становятся модернизированными, а традиционная роль женщин как матерей и домохозяек исчезает.

По словам исследователей, коэффициент фертильности должен быть равен 2, чтобы население оставалось стабильным, и 2,1 - чтобы оно увеличивалось. Так, согласно прогнозам, коэффициент рождаемости среди населения мира будет таким: в среднем с 237 детей на каждые 100 женщин снизится до 166 детей на каждые 100 женщин.

Эксперты считают, что в 23 странах численность населения сократится вдвое и более. Это Украина, Латвия, Сальвадор, Пуэрто-Рико, Ямайка, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Хорватия, Куба, Румыния, Польша, Андорра, Молдова, Сент-Винсент и Гренадины, Босния и Герцеговина, Португалия, Тайвань, Япония, Сербия. Словакия, Шри-Ланка, Таиланд и Испания.

Ожидается, что еще в 34 странах численность их населения сократится на 25-50%, в том числе в Китае, где, согласно прогнозам, численность населения сократится с 1,4 млрд до 732 млн.

По мнению ученых, Нигерия станет одной из самых больших и богатых стран в мире к концу этого столетия. США останутся главной мировой державой, за исключением периода в 30 лет, когда в топ стан временно войдет Китай.

Согласно исследованию, в 2100 году Индия станет самой густонаселенной страной в мире, где будет проживать 1,09 миллиарда человек, уступая только Китаю (1,4 миллиарда). За ним последуют Нигерия (791 млн), Китай (732 млн), США (336 млн), Пакистан (248 млн) и Демократическая Республика Конго (246 млн) в Африке.

Экономики Индонезии и Турции к 2100 году будут настолько успешными, что войдут в число 12 самых сильных стран, а вот Бразилия и Россия опустятся в мировом рейтинге.

Исследователи отмечают, что Северная Африка и Ближний Восток - это единственные регионы, в которых население в 2100 году будет больше, чем сейчас, а число людей в нем увеличится с 600 до 978 миллионов человек.

Ожидается, что средний возраст людей увеличится в результате снижения рождаемости и лучшей выживаемости, а это означает, что население трудоспособного возраста сократится и пострадают экономики.

Ученые предупредили, что некоторым из старейших стран придется полагаться на иммиграцию, чтобы у них было достаточно людей для поддержания развития промышленности.

"Последствия наших прогнозов для общества, экономики и геополитической власти являются существенными. В частности, наши выводы свидетельствуют о том, что сокращение числа взрослых людей трудоспособного возраста приведет к снижению темпов роста ВВП, что может привести к серьезным изменениям в мировой экономической мощности к концу столетия", - заявил профессор Воллсет.

Исследователи также прогнозируют значительное увеличение числа пожилых людей. На данный момент насчитывается 681 миллион детей в возрасте до 5 лет - и по прогнозам ученых эта цифра снизится до 401 миллиона. Между тем, число людей старше 80 лет увеличится в 6 раз: с 141 до 866 миллионов.

"Это важное исследование наметило будущее, которое нам необходимо срочно планировать. Это будет действительно новый мир, к которому мы должны готовиться сегодня", - отметил главный редактор журнала Lancet доктор Ричард Хортон.

Ранее сообщалось, что по мнению ученых изменение климата может освободить древние вирусы, и последствия непредсказуемы.

Напомним также, что недавно ученые ошарашили прогнозом о глобальном потеплении, которое вызовет массовую миграцию.