Населення України через 80 років скоротиться до 17,5 млн: вчені дали прогноз

В Україні прогнозують скорочення населення (ілюстративне фото: РБК-Україна)

В Україні прогнозують до 2100 року значне скорочення населення

Населення Землі почне скорочуватися через 44 роки, і по досягненню піку в 9,7 мільярда людей у 2064 році вже до кінця цього століття знизиться до 8,8 мільярда. Україна входить в число країн світу, де до 2100 року очікується зменшення чисельності населення на 50% та більше.

Про це йдеться у дослідженні групи з 24 вчених на чолі з доктором Крістофером Мюрреєм і професором Стейном Воллсетом з Вашингтонського університету в Сіетлі. Наукова робота була опубліковано в британському медичному журналі The Lancet. Про це передає Daily Mail.

Вказується, що населення України скоротиться до початку 22 століття до 17,55 млн осіб. Нагадаємо, що за даними Держстату України станом на травень в нашій країні нарахували майже 42 мільйони громадян (не враховуючи тимчасово окуповану територію Криму).

В Україні прогнозують скорочення населення до 17,5 млн через 80 років (Фото: скрін thelancet.com)

Доктор Мюррей та його колеги заявили, що їхні робота йде всупереч прогнозам ООН про те, що населення світу зростатиме до кінця сторіччя. Але вони визнають, що в найближчі 40 років чисельність населення планети дійсно може збільшиться більш ніж на 2 мільярди осіб. Більша частина цього зростання припаде на Африку на південь від Сахари, де рівень народжуваності вже високий.

Вчені передбачають, що після 2064 року загальна кількість людей почне скорочуватися через глобальне зменшення народжуваності, оскільки все більше і більше країн стають модернізованими, а традиційна роль жінок як матерів і домогосподарок зникає.

За словами дослідників, коефіцієнт фертильності має бути рівний 2, щоб населення залишалося стабільним, і 2,1 - щоб воно збільшувалося. Так, згідно з прогнозами, коефіцієнт народжуваності серед населення світу буде таким: у середньому з 237 дітей на кожні 100 жінок знизиться до 166 дітей на кожні 100 жінок.

Експерти вважають, що у 23 країнах, чисельність населення скоротиться вдвічі й більше. Це Україна, Латвія, Сальвадор, Пуерто-Рико, Ямайка, Об'єднані Арабські Емірати, Болгарія, Хорватія, Куба, Румунія, Польща, Андорра, Молдова, Сент-Вінсент і Гренадіни, Боснія і Герцеговина, Португалія, Тайвань, Японія, Сербія. Словаччина, Шрі-Ланка, Таїланд та Іспанія.

Очікується, що ще в 34 країнах чисельність населення скоротиться на 25-50%, у тому числі в Китаї, де, згідно з прогнозами, чисельність населення скоротиться з 1,4 млрд до 732 млн.

На думку вчених, Нігерія стане однією з найбільших і найбагатших країн у світі до кінця цього століття. США залишаться головною світовою державою, за винятком періоду в 30 років, коли у топ стан тимчасово увійде Китай.

Згідно з дослідженням, у 2100 році Індія стане найбільш густонаселеною країною у світі, де проживатиме 1,09 мільярда людей, поступаючись лише Китаю (1,4 мільярда). За ним підуть Нігерія (791 млн), Китай (732 млн), США (336 млн), Пакистан (248 млн) і Демократична Республіка Конго (246 млн) в Африці.

Економіки Індонезії та Туреччини до 2100 року будуть настільки успішними, що увійдуть до числа 12 найсильніших країн, а ось Бразилія та Росія опустяться в світовому рейтингу.

Дослідники зазначають, що Північна Африка і Близький Схід - це єдині регіони, в яких населення у 2100 році буде більше, ніж зараз, а число людей у ньому збільшиться з 600 до 978 мільйонів осіб.

Очікується, що середній вік людей збільшиться в результаті зниження народжуваності та кращої виживаності, а це означає, що населення працездатного віку скоротиться і постраждають економіки.

Вчені попередили, що деяким з найстаріших країн доведеться покладатися на імміграцію, щоб у них було достатньо людей для підтримки розвитку промисловості.

"Наслідки наших прогнозів для суспільства, економіки та геополітичної влади є суттєвими. Зокрема, наші висновки свідчать про те, що скорочення числа дорослих людей працездатного віку призведе до зниження темпів зростання ВВП, що може призвести до серйозних змін у світовій економічній міцності до кінця століття", - заявив професор Воллсет.

Дослідники також прогнозують значне збільшення числа літніх людей. На цей час налічується 681 мільйон дітей у віці до 5 років - і, за прогнозами вчених, ця цифра знизиться до 401 мільйона. Між тим, число людей старше 80 років збільшиться в 6 разів: зі 141 до 866 мільйонів.

"Це важливе дослідження намітило майбутнє, яке нам необхідно терміново планувати. Це буде дійсно новий світ, до якого ми повинні готуватися сьогодні", - зазначив головний редактор журналу Lancet доктор Річард Хортон.

Раніше повідомлялося, що на думку вчених зміна клімату може звільнити стародавні віруси, і наслідки непередбачувані.

Нагадаємо також, що нещодавно вчені приголомшили прогнозом про глобальне потепління, яке викличе масову міграцію.