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NASA показало захватывающее видео приземления марсохода на "красную планету"

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 07:19
NASA показало захватывающее видео приземления марсохода на "красную планету" Марсоход NASA приземлился на Марс (фото: nasa.gov)
Автор: Роман Мирончук

На прошлой неделе, 18 февраля, марсоход NASA Perseverance совершил успешную посадку в северном полушарии Марса. Изначально космическое агентство показало первые фото с "красной планеты", но теперь появилось видео приземления марсохода.

Данное видео NASA опубликовало на своей официальной YouTube-странице.

Кадры на этом видео были сняты несколькими камерами марсохода. Всего на нем установлено 23 камеры. Продолжительность посадка марсохода составляла 7 минут. Это время в NASA называют "семью минутами ужаса".

За это время марсоход вошел в атмосферу Марса, затормозил падение, выпустил парашют, выбрал место приземления и сел на поверхность планеты.

Кроме того, на марсоходе установлены два микрофона. Они должны помочь услышать, как звучит Марс. При этом звук Марса уже записан и доступен для прослушивания.

Научная программа марсохода рассчитана минимум на два земных года, но в дальнейшем ее могут продлить. Таким образом ученые хотят изучить геологию и климат Марса, его эволюцию. Также марсоход будет искать следы древней жизни.

Напомним, NASA предложило всем желающим сделать фотографию на фоне пейзажей Марса в специальной виртуальной фотокабине. Чтобы создать снимок, необходимо только загрузить свое фото, выбрать фон, а система самостоятельно разместит его на "красной планете".

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