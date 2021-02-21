NASA предложило всем "побывать" на Марсе: сможет каждый

Агентство NASA продолжает публиковать фотографии, сделанные марсоходом Perseverance на Марсе. Из-за некоторых снимков в сети стали придумывать забавные картинки на базе оригиналов. Компания решила использовать такую популярность себе на руку и сама предлагает сделать онлайн-фотосессию на фоне инопланетных пейзажей.

Об этом сообщает NASA в воскресенье, 21 февраля.

Американское космическое агентство NASA предлагает всем желающим сделать фотографию на фоне пейзажей Марса в специальной виртуальной фотокабине. Для этого нужно только загрузить снимок и выбрать фон.

Для создания снимка нужно только загрузить свое фото, выбрать фон, а система самостоятельно разместит его на фоне пейзажа планеты.

Стоит отметить, что недавно марсоход Perseverance отправил первые цветные фотографии с Марса. Основной его миссией является характеристика геологии планеты и климата. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).