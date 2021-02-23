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NASA показало захоплююче відео приземлення марсохода на "червону планету"

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 07:19
NASA показало захоплююче відео приземлення марсохода на "червону планету" Марсохід NASA приземлився на Марс (фото: nasa.gov)
Автор: Роман Мирончук

Минулого тижня, 18 лютого, марсохід NASA Perseverance здійснив успішну посадку в північній півкулі Марса. Спочатку космічне агентство показало перші фото з "червоної планети", але тепер з'явилося відео приземлення марсоходу.

Дане відео NASA опублікувало на своїй офіційній YouTube-сторінці.

Кадри на цьому відео були зняті декількома камерами марсохода. Всього на ньому встановлено 23 камери. Тривалість посадка марсохода становила 7 хвилин. Цей час у NASA називають "сімома хвилинами жаху".

За цей час марсохід увійшов в атмосферу Марса, загальмував падіння, випустив парашут, вибрав місце приземлення, і сів на поверхню планети.

Крім того, на марсоході встановлені два мікрофони. Вони повинні допомогти почути, як звучить Марс. При цьому звук Марса вже записаний і доступний для прослуховування.

Наукова програма марсохода розрахована мінімум на два земних роки, але надалі її можуть продовжити. Таким чином вчені хочуть вивчати геологію і клімат Марса, його еволюцію. Також марсохід буде шукати сліди стародавнього життя.

Нагадаємо, NASA запропонувало всім бажаючим зробити фотографію на тлі пейзажів Марса в спеціальній віртуальній фотокабінці. Щоб створити знімок, необхідно тільки завантажити своє фото, вибрати фон, а система самостійно розмістить його на "червоній планеті".

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