Марсоход NASA успешно сел на "красную планету": удивительные фото

18 февраля марсоход NASA Perseverance совершил посадку в северном полушарии Марса. Теперь аппарат будет изучать поверхность "красной планеты".

Отметим, что трансляцию события вело Аэрокосмическое управление США.

Вот так выглядит первый снимок после приземления.

Марсоход NASA успешно сел на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

А вот это уже второе фото посадки на Марсе.

Марсоход NASA успешно сел на Марс (фото: twitter.com/NASAPersevere)

После успешной посадки марсоход прислал NASA первые изображения с поверхности Марса (фото: nasa.gov)

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса". За семь минут марсоход вошел в атмосферу Марса, затормозил падение, выпустил парашют, выбрал место приземления и сел на поверхность планеты.

Во время посадки марсоход Perseverance делал снимки Марса, которые прислал в центр NASA.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха. Также там есть 2 микрофона, это поможет услышать людям, как звучит Марс.

Марсоход будет изучать "красную планету" (фото: nasa.gov)

Кстати, черно-белые фотографии, сделанные на поверхности Марса, спровоцировали смешной флешмоб в социальных сетях.

Флешмоб на тему высадки марсохода на Марс (Twitter)