NASA показало невероятное видео первого полета дрона на Марсе

В понедельник, 19 апреля, вертолетный дрон Ingenuity совершил первый в истории полет на двигателе в мире за пределами Земли. Аппарат, который весит 1,8 кг поднялся на 3 метра над поверхностью Марса, провисел в воздухе 39 секунд и успешно сел в точке взлета.
Видео полета дрона снял марсоход Perseverance. Он записывал полет с расстояния 70 метров с помощью своей системы камер Mastcam-Z.
Отметим, что дрон Ingenuity был доставлен вместе с марсоходом Perseverance, который приземлился 18 февраля. В нем установлена HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, а также передатчиком данных на ровер.
При массе в 1,8 кг его высота составляет 0,8 метра. Радиус полета дрона - до 300 метров. Максимальная высота, на которую он может подняться составляет до 10 метров. При этом он способен развивать скорость до 10 м/с.
Находится в воздухе он может не дольше 90 секунд. Это связано с зарядом батареи.
Задача дрона - разведать местность и сделать фотографии. Также он поможет изучить труднодоступные места, такие как скалы и впадины. Следующий его полет должен пройти не ранее 22 апреля.
Собранные данные помогут ученым оценить возможности применения таких дронов в будущем для исследования Марса или Титана.
Первый полет дрона на Марсе (видео: YouTube)
Напомним, ученые нашли объяснение загадочной "радуге" на Марсе.
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