NASA показало невероятное видео первого полета дрона на Марсе

Отметим, что дрон Ingenuity был доставлен вместе с марсоходом Perseverance, который приземлился 18 февраля. В нем установлена HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, а также передатчиком данных на ровер.

При массе в 1,8 кг его высота составляет 0,8 метра. Радиус полета дрона - до 300 метров. Максимальная высота, на которую он может подняться составляет до 10 метров. При этом он способен развивать скорость до 10 м/с.

Находится в воздухе он может не дольше 90 секунд. Это связано с зарядом батареи.

Задача дрона - разведать местность и сделать фотографии. Также он поможет изучить труднодоступные места, такие как скалы и впадины. Следующий его полет должен пройти не ранее 22 апреля.

Собранные данные помогут ученым оценить возможности применения таких дронов в будущем для исследования Марса или Титана.

Первый полет дрона на Марсе (видео: YouTube)