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NASA показало неймовірне відео першого польоту дрона на Марсі

Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 19 квітня, вертолітний дрон Ingenuity здійснив перший в історії політ на двигуні у світі за межами Землі. Апарат, який важить 1,8 кг піднявся на 3 метри над поверхнею Марса, провисів у повітрі 39 секунд і успішно сів в точці злету.

Відео польоту дрона зняв марсохід Perseverance. Він записував політ з відстані 70 метрів з допомогою своєї системи камер Mastcam-Z.

Зазначимо, що дрон Ingenuity був доставлений разом з марсоходом Perseverance, який приземлився 18 лютого. В ньому встановлена HD-камера і камера з сонячним трекером для навігації, а також передавачем даних на ровер.

При масі в 1,8 кг його висота становить 0,8 метра. Радіус польоту апарата - до 300 метрів. Максимальна висота, на яку він може піднятися складає до 10 метрів. При цьому він здатний розвивати швидкість до 10 м/с.

Знаходиться в повітрі він може не довше 90 секунд. Це пов'язано з зарядом батареї.

Завдання дрона - розвідати місцевість і зробити фотографії. Також він допоможе вивчити важкодоступні місця, такі як скелі і западини. Наступний його політ повинен пройти не раніше 22 квітня.

Зібрані дані допоможуть вченим оцінити можливості застосування таких дронів в майбутньому для дослідження Марса або Титану.

Перший політ апарата на Марс (відео: YouTube)

Нагадаємо, вчені знайшли пояснення загадкової "веселці" на Марсі.

Раніше NASA показало захоплююче відео приземлення марсохода на червону планету.

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