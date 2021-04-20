NASA показало неймовірне відео першого польоту дрона на Марсі

Зазначимо, що дрон Ingenuity був доставлений разом з марсоходом Perseverance, який приземлився 18 лютого. В ньому встановлена HD-камера і камера з сонячним трекером для навігації, а також передавачем даних на ровер.

При масі в 1,8 кг його висота становить 0,8 метра. Радіус польоту апарата - до 300 метрів. Максимальна висота, на яку він може піднятися складає до 10 метрів. При цьому він здатний розвивати швидкість до 10 м/с.

Знаходиться в повітрі він може не довше 90 секунд. Це пов'язано з зарядом батареї.

Завдання дрона - розвідати місцевість і зробити фотографії. Також він допоможе вивчити важкодоступні місця, такі як скелі і западини. Наступний його політ повинен пройти не раніше 22 квітня.

Зібрані дані допоможуть вченим оцінити можливості застосування таких дронів в майбутньому для дослідження Марса або Титану.

Перший політ апарата на Марс (відео: YouTube)