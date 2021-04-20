NASA показало неймовірне відео першого польоту дрона на Марсі

У понеділок, 19 квітня, вертолітний дрон Ingenuity здійснив перший в історії політ на двигуні у світі за межами Землі. Апарат, який важить 1,8 кг піднявся на 3 метри над поверхнею Марса, провисів у повітрі 39 секунд і успішно сів в точці злету.
Відео польоту дрона зняв марсохід Perseverance. Він записував політ з відстані 70 метрів з допомогою своєї системи камер Mastcam-Z.
Зазначимо, що дрон Ingenuity був доставлений разом з марсоходом Perseverance, який приземлився 18 лютого. В ньому встановлена HD-камера і камера з сонячним трекером для навігації, а також передавачем даних на ровер.
При масі в 1,8 кг його висота становить 0,8 метра. Радіус польоту апарата - до 300 метрів. Максимальна висота, на яку він може піднятися складає до 10 метрів. При цьому він здатний розвивати швидкість до 10 м/с.
Знаходиться в повітрі він може не довше 90 секунд. Це пов'язано з зарядом батареї.
Завдання дрона - розвідати місцевість і зробити фотографії. Також він допоможе вивчити важкодоступні місця, такі як скелі і западини. Наступний його політ повинен пройти не раніше 22 квітня.
Зібрані дані допоможуть вченим оцінити можливості застосування таких дронів в майбутньому для дослідження Марса або Титану.
Перший політ апарата на Марс (відео: YouTube)
Нагадаємо, вчені знайшли пояснення загадкової "веселці" на Марсі.
Раніше NASA показало захоплююче відео приземлення марсохода на червону планету.