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Ученые нашли объяснение загадочной "радуге" на Марсе

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 22:22
Ученые нашли объяснение загадочной "радуге" на Марсе Коллаж РБК-Украина: в NASA объяснили радугу на Марсе
Автор: Светлана Мащенко

После публикации снимков с Марса от 4 апреля, на которых многие разглядели радугу, возник закономерный вопрос, откуда такое явление может быть на холодной планете, где недостаточно воды в атмосфере.

Позже на странице NASAPersevere в Twitter появилось простое объяснение.

Как оказалось, снимок "радуги", сделанный марсоходом Perseverance (в переводе - Упорство), это всего лишь оптическое явление, загадочная дуга - линзовый блик.

"Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет. Радуга здесь невозможна. Радуга создается светом, отраженным от круглых капель воды, но здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для жидкой воды в атмосфере. Эта дуга - линзовый блик", - говорится в сообщении.

Интересный кадр был сделан с помощью левой задней камеры, поэтому такой оптический эффект неудивителен.

Ученые нашли объяснение загадочной &quot;радуге&quot; на Марсе

Фото: Тот самый блик, который приняли за радугу на Марсе (twitter.com/NASAPersevere)

В микроблоге Perseverance от лица марсохода также отметили, что на задних камерах Hazcam нет "солнцезащитных козырьков", в отличие от передних, поэтому они могут давать такой блик из-за лучей Солнца.

"Солнцезащитные козырьки не посчитали необходимыми на задних камерах Hazcam, поэтому вы можете видеть артефакты рассеянного света на изображении", - говорится в сообщении.

Отметим, что практически вся вода на Марсе сегодня существует в форме льда, небольшие ее количества также есть в виде пара в атмосфере. Единственное место, где лед можно увидеть на поверхности Марса - это ледяная шапка на Северном полюсе.

Ранее в NASA также опубликовали первый отчет по климату на красной планете.

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