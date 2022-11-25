NASA показало, как выглядела из космоса Украина во время блекаута: впечатляющие фото и видео

Космическое агентство NASA опубликовало впечатляющие фото и видео Украины во время тотального обесточения, которое произошло вследствие массированных российских ракетных ударов.

Украина во тьме

Большинство областей Украины остались без электроэнергии. Почти вся территория нашего государства на снимке в полной темноте.

Легкие вкрапления света можно заметить только в столице и частично на западе Украины. Особенно сильно это контрастирует на фоне соседних стран, свет которых хорошо виден из космоса.

Спутниковый снимок Украины во время блекаута (фото: NASA)

Следует отметить, что по состоянию на утро 25 ноября почти по всей территории Украины поставки электроэнергии возобновлены. Однако действуют плановые отключения.