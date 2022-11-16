Коли погасне Сонце: вчені визначили дату і змоделювали процес "смерті"

Якою буде "смерть" Сонця

Сонцю близько 4,6 млрд років. Ґрунтуючись на спостереження за іншими зірками, астрономи передбачають, що йому залишилось жити ще 10 млрд років.

У дослідженнях використали комп'ютерне моделювання та визначили, що наше Сонце, так само як і 90% інших зірок, найімовірніше, стиснеться з червоного гіганта до білого карлика, а потім перетвориться на планетарну туманність.

Приблизно за 5 млрд років Сонце почне "перевтілюватись" у червоного гіганта. Його ядро стиснеться, але зовнішні шари розшириться до орбіти Марса і поглинуть нашу планету.

Разом із тим вчені стверджують, що до того часу людства вже не буде. Оскільки яскравість Сонця збільшується приблизно на 10% що мільярда років, то вже через 1 млрд років на Землі не буде придатних умов для життя.

Через збільшення яскравості Сонця океани випаруються, а поверхня нашої планети стане надто гарячою для утворення води.

"Коли зірка вмирає, вона викидає в космос масу газу та пилу. Гаряче ядро змушує їх яскраво світитись ще протягом 10 000 років. Саме це робить планетарні туманності видимими. Вони бувають настільки яскравими, що їх можна побачити з надзвичайно великих відстаней", - пояснив один із авторів статті, астрофізик Альберт Зейлстра.

Планетарні туманності поширені у всьому Всесвіті, серед найвідоміших з них - туманність Равлик, туманність Котяче око, туманність Кільце та туманність Бульбашка.