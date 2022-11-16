Коли погасне Сонце: вчені визначили дату і змоделювали процес "смерті"
Вчені спрогнозували, коли погасне Сонце і як виглядатимуть останні дні Сонячної системи.
Відповідне дослідження опублікували у журналі Nature Astronomy.
Якою буде "смерть" Сонця
Сонцю близько 4,6 млрд років. Ґрунтуючись на спостереження за іншими зірками, астрономи передбачають, що йому залишилось жити ще 10 млрд років.
У дослідженнях використали комп'ютерне моделювання та визначили, що наше Сонце, так само як і 90% інших зірок, найімовірніше, стиснеться з червоного гіганта до білого карлика, а потім перетвориться на планетарну туманність.
Приблизно за 5 млрд років Сонце почне "перевтілюватись" у червоного гіганта. Його ядро стиснеться, але зовнішні шари розшириться до орбіти Марса і поглинуть нашу планету.
Разом із тим вчені стверджують, що до того часу людства вже не буде. Оскільки яскравість Сонця збільшується приблизно на 10% що мільярда років, то вже через 1 млрд років на Землі не буде придатних умов для життя.
Через збільшення яскравості Сонця океани випаруються, а поверхня нашої планети стане надто гарячою для утворення води.
"Коли зірка вмирає, вона викидає в космос масу газу та пилу. Гаряче ядро змушує їх яскраво світитись ще протягом 10 000 років. Саме це робить планетарні туманності видимими. Вони бувають настільки яскравими, що їх можна побачити з надзвичайно великих відстаней", - пояснив один із авторів статті, астрофізик Альберт Зейлстра.
Планетарні туманності поширені у всьому Всесвіті, серед найвідоміших з них - туманність Равлик, туманність Котяче око, туманність Кільце та туманність Бульбашка.
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