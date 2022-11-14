Китай показав нову космічну ракету для посадки на Місяць: фото і відео

Китай показав модель пілотованої ракети наступного покоління, яка призначена для посадки на Місяць. Агрегат презентували у рамках Китайської міжнародної авіаційно-космічної виставки Airshow China 2022 у місті Чжухай.

Ракета "Чанчжен-9" завдовжки 90 метрів, а її злітна маса становить 2,1 тис. тонн. Вона здатна підіймати 27 тонн навантаження на навколомісячну орбіту і 70 тонн - на навколоземну орбіту.

Перша пілотована місія за допомогою цієї ракети відбудеться 2027 року, за попередніми прогнозами.

Також на авіашоу презентували модель нової ракети-носія з великою вантажопідйомністю.

Така може доставляти на перехідну орбіту Земля-Місяць до 50 тонн навантаження, до 35 тонн на перехідну орбіту Марса і 150 тонн - на навколоземну орбіту.

Ця ракета-носій ще на стадії розробки, і її запуск планують на 2030 рік.

Китай представив нові ракети для дослідження Місяця (Фото: Beijing Evening News twitter.com)

Міжнародна авіаційно-космічна виставка Airshow China 2022 проходить у місті Чжухай ( Фото: China Xinhua News (twitter.com)

За останні роки Китай збільшив темпи космічної програми, яка спрямована на вивчення Місяця. Китайський космічний зонд вперше безпілотно висадився на супутник 2013 року.

До кінця десятиліття планують відправити космічні ракети, здатні перевозити астронавтів. У найближчі роки також хочуть влаштувати безпілотну місію на південний полюс Місяця.

Через таку активність у дослідженнях Місяця, Америка влітку звинуватила Китай в "окупації" супутника. Пекін звинувачення відкидає.