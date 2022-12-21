NASA показало, як чорна діра поїдає зірку: вражаюче відео з космосу

Як це відбувається

Після того, як зірка була повністю розірвана гравітацією чорної діри, астрономи побачили різке зростання високоенергетичного рентгенівського світла навколо чорної діри. Це означало, що коли зірка помирала, вона стала надзвичайно гарячою та утворила над чорною дірою корону.

Більшість чорних дір оточені гарячим газом, який накопичувався протягом багатьох років, і утворив диски шириною в мільярди миль. Навколо набагато менш активних чорних дір, виділяється одна зірка, яку розривають і знищують. І від початку до кінця процес часто займає лише кілька тижнів або місяців.

Цього разу явище тривало 100 днів.

Що в цьому незвичайного

Подія була вперше помічена 1 березня 2021 року в обсерваторії Паломар у Південній Каліфорнії.

Під час цього приливного зриву найближча до чорної діри сторона зірки була витягнута сильніше, ніж дальня сторона зірки, розтягнувши все на частини, не залишивши нічого, крім довгої локшини гарячого газу.

Вчені вважають, що під час таких подій потік газу обертається навколо чорної діри, стикаючись із самою собою. Вважається, що це створює ударні хвилі та зовнішні потоки газу, які генерують видиме світло, а також довжини хвиль, невидимі людським оком, такі як ультрафіолетове світло та рентгенівські промені.

Тепер перед вченими стоїть задача нових досліджень і багато робити, щоб розкрити нові й нові таємниці космосу.