NASA показало, как черная дыра поедает звезду: впечатляющее видео из космоса

Как это происходит

После того, как звезда была полностью разорвана гравитацией черной дыры, астрономы увидели резкий рост высокоэнергетического рентгеновского света вокруг черной дыры. Это означало, что когда звезда умирала, она стала очень горячей и образовала над черной дырой корону.

Большинство черных дыр окружены горячим газом, который накапливался в течение многих лет, и образовал диски шириной в миллиарды миль. Вокруг гораздо менее активных черных дыр, выделяется одна звезда, которую разрывают и уничтожают.

И от начала до конца процесс часто занимает всего несколько недель или месяцев. На этот раз явление длилось 100 дней.

Что в этом необычного

Событие было впервые замечено 1 марта 2021 в обсерватории Паломар в Южной Калифорнии.

Во время этого приливного срыва ближайшая к черной дыре сторона звезды была вытянута сильнее, чем дальняя сторона звезды, растянув все на части, не оставив ничего кроме длинной лапши горячего газа.

Ученые считают, что при таких событиях поток газа вращается вокруг черной дыры, сталкиваясь с самим собой. Считается, что это создает ударные волны и внешние потоки газа, генерирующие видимый свет, а также длины волн, невидимые человеческим глазом, такие как ультрафиолетовый свет и рентгеновские лучи.

Теперь перед учеными стоит задача новых исследований и многое делать, чтобы раскрыть новые и новые тайны космоса.