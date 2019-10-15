Нас врятував полтергейст: Сергій Бабкін розповів неймовірне про свій шлюб

Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною (Колаж РБК-Україна)

Сергій Бабкін розповів неймовірну історію про те, хто врятував його шлюб

Сергій Бабкін, відомий український музикант зізнався, що ледь не розлучився зі своєю дружиною Сніжаною, яка подарувала йому трьох дітей. У передачі "Слава +" на Люкс ФМ він розповів про сильну кризу, яка наздогнала його шлюб і зазначив, що ситуацію врятував полтергейст.

Бабкін повідомив, що в його будинку живе загадковий "господар", який неодноразово втручався в різні критичні ситуації. І за 12 років спільного життя зі Сніжаною у них був тільки один серйозний конфлікт, який ледь не привів до розлучення.

"Це було на третьому році життя і сталася дуже неприємна історія. Ми мало не розійшлися. Земля почала тріскатися під ногами, і я думав, що все, кінець. Я дуже сильно напартачив. І ми були на валізах, Сніжана збирала речі, щоб їхати", - зізнався музикант.

Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною та дітьми

Він розповів, що зірвався й пішов у загул, почав багато пити. До знайомства з майбутньою дружиною у Бабкіна були серйозні проблеми з алкоголем, але він зміг заради коханої зав'язати з пагубною звичкою.

"Я зірвався і вів себе кепсько. Якийсь фестиваль був...і пішло-поїхало. Рвонуло на старих дріжджах", - додав Бабкін.

Він зазначив, що від фатальної помилки їх шлюб врятував полтергейст, який зупинив Сніжану від того, щоб піти від чоловіка.

"Сніжана злилася і йдучи чула, що у ванній біжить вода, а я, коли йду, всі крани перекриваю. Вона зайшла у всій цій нісенітниці, коли все це сталося, побачила повну ванну води, яка вже випливає за краї. Вона раз, а крани закриті, починає цю воду швиденько збирати, сукнями, тому що вода ллється на підлогу...і відчуває, що хтось стоїть у такій же позі і дихає біля неї і каже: "Що ви? Що ви робите?". Вона сіла на валізи і заспокоїлася", - розповів Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін про свій шлюб зі Сніжаною (Відео: YouTube/Люкс ФМ)