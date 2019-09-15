Корова! Снежану Бабкину обматерили в аэропорту

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Снежана Бабкина попала в неприятную историю в аэропорту "Борисполь"

Снежана Бабкина - жена известного артиста Сергея Бабкина рассказала, как ее обматерили в аэропорту "Борисполь". Инцидент произошел в туалете, куда она зашла сцедить молоко, так как малыш Елисей остался дома, а супруги должны были по-быстрому слетать в Херсон. Когда Снежана сцеживалась с помощью молокоотсоса в одной из кабинок, она услышала разговор двух недовольных женщин, которым не понравилось, что кабинка занята из-за того, что там кто-то сцеживает молоко. Историю Снежана рассказала на своей странице в Instagram.

"Час назад. Аэропорт Борисполь. Ждем рейс в Херсон. В этот раз мы по-бырику- туда-сюда, поэтому без малыша. А в поездке без Елисея главное что? Правильно- молокоотсос. Раз в три часа- будь добра..! Так вот. Борисполь. Женский туалет, куда я пришла сцедить молочка. 5 кабинок, всем места хватит. Зашла. Почти уже сцедилась, слышу за дверью диалог двух", - рассказала Снежана.

Фото: Сергей Бабкин с детьми (instagram.com/babkin_official)

Она отметила, что две "дамы" не выбирали выражения, а использовали в своем диалоге маты.

"Что это жужжит? 2- ничего. А, точно жужжит. 1- это что, молокоотсос?? Я тут, бл*ть, терплю, а она там молоко сцеживает?!? Корова!!! 2- Дааа... п*здец! Как будто нет другого места,чтобы сцедиться...", - процитировала диалог Бабкина.

Когда она вышла из кабинки две женщины узнали ее, одна из них захотела сфотографироваться с артисткой, но Снежана ей отказала.

"Снежана, я вас узнала!!!! Я была у вас на спектаклях! Я восхищаюсь вами!!! Можно с вами сфотографироваться?НЕТ. Почему? Девушка, фото с коровой вам ни к чему", - резюмировала жена Бабкина.

Как мы ранее писали, Сергей и Снежана Бабкины трогательно поздравили дочь с днем рождения.

Напомним, Снежана Бабкина показала суматошное утро с сыном и мужем после возвращения с отдыха в Италии.