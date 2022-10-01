У нас не так і дорого. Скільки коштує "мак" у різних країнах світу?

McDonald’s показав меню з новими цінами , які, м'яко кажучи, відрізняються від довоєнних. Так, Біг Мак тепер коштуватиме 92 гривні замість звичних 65. Але порівняно з іншими країнами це не так вже й дорого.

Де у світі найдорожче їсти культовий фастфуд - читайте в матеріалі Styler нижче.

Що таке індекс Біг Маку?

Це одиниця, яку використовують для порівняння вартості в різних країнах світу. Таке поняття вигадали в англомовному економічному виданні The Economist. Першочергово вирахування індексу Біг Маку здійснюють для оцінки платоспроможності громадян тієї чи іншої країни.

Чому саме Біг Мак?

За статистикою, це найвідоміша та найпопулярніша страва з меню McDonald’s. До того ж для його приготування потрібні прості доступні інгредієнти: хліб, м’ясо, салат, овочі, сир тощо.

Таким нехитрим методом в The Economist вираховують вартість кошика покупця у світі.

Де найдешевший і найдорожчий мак?

Станом на липень 2022 найдешевший Біг Мак можна скуштувати у Венесуелі. Там він коштує 65 гривень. Це, до речі, ціна на Біг Мак в Україні до 24 лютого.

Якщо на відпочинку в Єгипті, вам захочеться поласувати хрусткою булочкою із соковитим м’ясом, то заплатите ви за це приблизно 2,5 долари або 90 гривень.

Традиційний бургер у Малайзії коштує 92 гривні, так само як тепер в Україні.

Проте не варто дуже обурюватися, адже в не надто заможній Молдові ціна на Біг Мак становить 115 гривень.

Дружні до України поляки їдять гамбургер за 3,59 долара. Якщо конвертувати валюту за поточним курсом, це буде 133 гривні.

Країна арабських шейхів і нафти Саудівська Аравія продає Біг Маки за 167 гривень. Але це все ще не рекордна вартість, тож рухаємося далі.

Починаючи з Об’єднаних Арабських Еміратів, ціна на Біг Мак починає впевнено крокувати до 200 гривень. В ОАЕ він коштує 180, у США - 190, а у Швеції вже 207 гривень.

Трійку найкоштовніших Біг Маків складають такі країни:

Уругвай - 225 гривень (6 доларів)

- 225 гривень (6 доларів) Норвегія - 231 гривня (6,26 долара)

- 231 гривня (6,26 долара) Швейцарія - рекордні 248 гривень (майже 7 доларів). До речі, Біг Тейсті меню у Швейцарії обійшлося б в понад 13 доларів або 500 гривень.

Скільки коштує Біг Мак у світі (фото: The Economist)