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McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах Києва: де можна смакувати всередині

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Київ, П'ятниця 30 вересня 2022 09:58
McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах Києва: де можна смакувати всередині У Києві McDonald's відкрив свої приміщення для відвідувачів (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

McDonald's у Києві 30 вересня відновив свою роботу не лише на доставку. Тепер поласувати улюбленим фаст-фудом можна і всередині кафе.

За якими саме адресами можна скуштувати Біг Мак та Чікен Макнагетс повідомили на офіційній сторінці "маку".

Де можна поїсти всередині

Нагадаємо, що минулого тижня "мак" заробив на доставку у 10 закладах мережі. Тепер вони відкриті клієнтам і всередині.

  • просп. Гагаріна, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • вул. Михайла Гришка, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33-А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А

"Хочемо скоріше з усіма побачитися, проте застерегти про можливість до-о-о-овгих черг. Тому плануйте свій час і пам'ятайте, що тепер ми відкриті щодня. Робимо все можливе, щоб ви могли насолодитися улюбленими стравами. До зустрічі", - сказано у повідомленні компанії.

Зазначимо, що два найбільші та найпопулярніші McDonald's у Києві в ТРЦ "Республіка" і на Майдані Незалежності - не поспішають відкриватися. Ось так, наприклад, виглядає вхід ресторану на Теремках.

McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах Києва: де можна смакувати всередині"Мак" у ТРЦ "Республіка" так і не працює (фото: РБК-Україна)

Час роботи ресторанів буде з 9:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться. Надалі компанія планує відкривати заклади на Західній Україні.

Тримайте докладну інструкцію про те, як і де замовити їжу з МакДональдса.

Також читайте, що перекупники продають їжу з МакДональдзу на OLX.

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